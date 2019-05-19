بعد تعطل التابلت.. وكيل تعليم القليوبية يترأس غرفة عمليات امتحانات أولى ثانوي

ترأس طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الصف الأول الثانوي والتى تجرى في 12 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.



وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، خلال اجتماعه بأعضاء الغرفة وهم عاطف سلامة وكيل المديرية، والدكتور محمد عبد الرشيد مدير عام التعليم العام، وسلوى جلال مدير إدارة التطوير التكنولوجى، وسيد نصر مدير إدارة التعليم الثانوي، على متابعة كافة الإجراءات والضوابط الخاصة بسير الإختبارات الإلكترونية والورقية، طبقا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتعليمات الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام.



وأشار إلى أن 39 ألفا و252 طالبا يؤدون الاختبارات وسط مناخ ملائم لأدائها حيث تم توفير كافة عناصر الراحة لهم خلال أداء الاختبارات، مؤكدا أن الطلاب يؤدون اختبار اللغة العربية على فترتين صباحية للمدارس الحكومية من 9 إلى 12 ظهرا ومسائية للمدارس غير الحكومية من 1 إلى 4 عصرا وبزمن 3 ساعات.



وأضاف أن الاختبار الإلكتروني هو الأصلى للطلاب وأن اللجوء إلى الاختبار الورقي فى حالة الضرورة القصوى وبعد التأكد من الأسباب التى تدعو لذلك من جانب مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة، واتباع الإجراءات القانونية اللازمة وبعد أخذ موافقة غرفة متابعة سير الامتحان بالوزارة وتحرير محضر بمعرفة الملاحظين وأخصائى التطوير التكنولوجى فى حالة حدوث عطل بجهاز التابلت أثناء أداء الطالب الاختبار وذلك ضمانا لحق الطالب.



وقال إنه تم إعداد لجان الامتحانات الورقية للطلاب الذين يحول اختبارهم من إلكترونى إلى ورقي وتلك اللجان منفصلة عن اللجان الإلكترونية.



وفى حال فقدان أو سرقة التابلت الخاص بالطالب يتم تمكينه من أداء الاختبار مع أخذ تعهد عليه بإحضار محضر الشرطة الذى يثبت فيه سرقة أو فقدان جهاز التابلت الخاص به وعدم خروج أى طالب من اللجان المخصصة للاختبارات الإلكترونية قبل نهاية الوقت المحدد والتنبيه على الطلاب بعدم اصطحاب التليفونات المحمولة داخل اللجان.



وأكد مراعاة توفير جو يسوده الهدوء والمودة أثناء تأدية الاختبار ومعاملة الطلاب وأولياء الأمور معاملة حسنة واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتأمين الاختبارات.