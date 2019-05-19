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انستجرام يطرح تحديثات لخاصية الاستوري.. تعرف عليها

الأحد 19/مايو/2019 - 12:56 م
تطبيق انستجرام
تطبيق انستجرام
مي محمد
عرضت فضائية "الآن"، اليوم الأحد، تقريرا حول تحديث لخاصية "ستوري" أطلقها تطبيق انستجرام.

وذكر التقرير، أن تطبيق انستجرام قد طرح مؤخرًا تحديثا متطورا عقب تجارب أجراه على محرك البحث الخاص به، انستجرام اكس بلور Explore، بإضافته لخواص عدة يمكن البحث عنها على هذا المحرك للمرة الأولى.

وأوضح أن هذا التحديث يتيح لمستخدمي أنستجرام البحث عن خاصيةِ "ستوري" أو الحالات التي ينشرها المستخدمون، فضلا عن البحث عن الصور وأقسامها المتنوعة بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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