طعنه بسكين وألقى جثته أسفل كوبري الدقي.. مسجل خطر ينهى حياة فرد أمن بشركة مقاولات

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مسجل خطر قتل فرد أمن بشركة حال محاولة سرقتها.



كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بشأن العثور على جثة فرد أمن بإحدى شركات المقاولات - 58 سنة " داخل موقع خاص بالشركة أسفل كوبرى الدقى بدائرة القسم وبه ثلاث طعنات بالرقبة.



تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "مسجل خطر- سبق اتهامه فى 13 قضية "سلاح أبيض، سرقة، مخدرات، سرقة بالإكراه".



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء محاولته سرقة محتويات الموقع محل الحادث ولدى تسلله للموقع فوجئ بالمجنى عليه محاولًا ضبطه فتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته "سكين" فأودى بحياته واستولى منه على مبلغ مالى، وأرشد عن السلاح المستخدم ومبلغ مالى من متحصلات السرقة.

