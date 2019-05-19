ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

طعنه بسكين وألقى جثته أسفل كوبري الدقي.. مسجل خطر ينهى حياة فرد أمن بشركة مقاولات

الأحد 19/مايو/2019 - 12:59 م
جثة
جثة
مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط مسجل خطر قتل فرد أمن بشركة حال محاولة سرقتها.

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الدقى بشأن العثور على جثة فرد أمن بإحدى شركات المقاولات - 58 سنة " داخل موقع خاص بالشركة أسفل كوبرى الدقى بدائرة القسم وبه ثلاث طعنات بالرقبة.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة "مسجل خطر- سبق اتهامه فى 13 قضية "سلاح أبيض، سرقة، مخدرات، سرقة بالإكراه".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقرر أنه أثناء محاولته سرقة محتويات الموقع محل الحادث ولدى تسلله للموقع فوجئ بالمجنى عليه محاولًا ضبطه فتعدى عليه بسلاح أبيض كان بحوزته "سكين" فأودى بحياته واستولى منه على مبلغ مالى، وأرشد عن السلاح المستخدم ومبلغ مالى من متحصلات السرقة.

ترشيحاتنا

رانيا يوسف وإلهام شاهين.. اللي باعنا خسر دلعنا.. فيديو

خبير يكشف أسباب صعود الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى في عامين

بعد تعطل أرقام الجلسة.. تحويل امتحان التابلت لورقى بمدارس البحيرة

إحدى مدن الجيل الرابع.. أهم 6 معلومات عن سفنكس الجديدة

2400 جنيه سنويا إعفاء ضريبي على المسكن.. برلمانى: القرار يشجع على السداد

حدث بالفعل.. مزارعون يحرقون محاصيلهم لسبب يفوق التصور

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته