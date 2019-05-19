عمره 145 مليون سنة.. طلاب صينيون يعثرون على بيض ديناصور نادر.. صور

عثر أربعة طلاب جامعيون في مقاطعة جيانجشي الصينية على مجموعة من "الأحجار الغريبة" التي اكتشفت لاحقا أنها بيض ديناصور نادر عمره 145 مليون سنة.



وعثرت المجموعة على البيض المغطى بالطين الأحمر خلال نزهة عبر الريف وأبلغت المتحف المحلي عن اكتشافها.



وبعدما استدعى موظفو المتحف خبراء من الأكاديمية الصينية للعلوم لفحص هذا الاكتشاف الغامض، تم التأكيد على أنها أحافير بيض الديناصورات التي يعود تاريخها إلى أواخر العصر الطباشيري، والتي بدأت قبل 145 مليون سنة وانتهت قبل 66 مليون سنة، حسبما ذكرت صحيفة ميرور.



يذكر أن مقاطعة جيانجشي الصينية اكتسبت سمعة باعتبارها "مسقط رأس الديناصورات" في البلاد بسبب عدد من الاكتشافات الأحفورية الحديثة.



وفي أبريل 2010، شوهدت حفرية بيض ديناصور مع قشر البيض في موقع بناء، وفي سبتمبر 2008، تم اكتشاف العديد من الحفريات العظمية للديناصورات في Pingxiang، بينما عثر عمال البناء الذين يقومون ببناء مدرسة جديدة في المقاطعة على مجموعة بدائية تضم ما يصل إلى 30 بيضة ديناصور يعتقد أن عمرها حوالي 130 مليون عام.