ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

رفض إقامة علاقة محرمة معها.. أمريكي يقفز من نافذة هربًا من سيدة

الأحد 19/مايو/2019 - 12:57 م
صدى البلد
أحمد شريف
قفز رجل من بلكونة في الدور الثاني، بعد أن فتحت سيدة النار عليه لرفضه إقامة علاقة آثمة معها.

وبحسب صحيفة "ميرور"، أشهرت أنيشا سبيد، 19 عامًا، مسدسها في وجه رجل داخل شقته وأطلقت عدة طلقات نارية في جدار الشقة بعد أن رفض طلبها غير اللائق. 

وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه إن "سبيد" طلبت منه إقامة علاقة آثمة معه بعد وصولها إلى شقته.

وأوضح الرجل للمُحققين في مدينة باتون روج بولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، أنه عندما رفض عرض الشابة سحبت مسدسها واستهدفته، بإطلاق النار عليه، ليدفعه هذا الأمر إلى القفز من شرفة منزله، إلى الشارع خوفًا من ان يصاب بأي عيار ناري.

ترشيحاتنا

الجبير ردا على تعرض السعودية لناشط فلسطيني: والله أنا عمري ما سمعت عنه

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

حازم إمام يحذر لاعبي الزمالك من تكرار سيناريو 2016.. ويوجه رسالة خاصة بشأن عمر صلاح

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

امتحانات أولى ثانوي .. الطلاب يدخلون اللجان لبدء الامتحان

بعد النفي الأمريكي القاطع.. ما السر وراء إقحام سيناء في تسريبات صفقة القرن؟

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج

بالقفطان والعباية.. أجمل إطلالات شذى حسون

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته