رفض إقامة علاقة محرمة معها.. أمريكي يقفز من نافذة هربًا من سيدة

قفز رجل من بلكونة في الدور الثاني، بعد أن فتحت سيدة النار عليه لرفضه إقامة علاقة آثمة معها.





وبحسب صحيفة "ميرور"، أشهرت أنيشا سبيد، 19 عامًا، مسدسها في وجه رجل داخل شقته وأطلقت عدة طلقات نارية في جدار الشقة بعد أن رفض طلبها غير اللائق.





وقال الرجل الذي لم يكشف عن اسمه إن "سبيد" طلبت منه إقامة علاقة آثمة معه بعد وصولها إلى شقته.



