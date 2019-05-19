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باب الخير.. مبادرة لتوفير وجبات الإفطار لأهالي كرداسة خلال شهر رمضان.. فيديو

الأحد 19/مايو/2019 - 12:52 م
مبادرة لتوفير الطعام
مبادرة لتوفير الطعام لأهالي كرداسة
مي محمد
عرض برنامج "صباحك مصري" عبر فضائية " إم بي سي مصر 2 "، اليوم الأحد، تقريرا لمبادرة بعنوان "باب الخير".

قال أحمد فاروق، أحد مشاركين في مشروع باب الخير، إن المبادرة بدأت منذ 10 سنوات، وتهدف إلى تقديم الطعام لأهالي كرداسة الصائمين خلال شهر رمضان.

وأوضح فاروق، أن الهدف من هذه المبادرة هو مساعدة الفقراء والأيتام، وبدأت بتقديم 50 وجبة يوميا حتي أصبحت الآن تقدم 250 وجبة يوميا خلال شهر رمضان.

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