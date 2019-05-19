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ديني

سنن مهجورة.. الدعاء عند لبس الثوب الجديد

الأحد 19/مايو/2019 - 12:58 م
صدى البلد
إيمان طلعت
إن أهم ما يعتني به المسلم في حياته اليومية، هو العمل بسنة الرسول (صلَّى الله عليه وسلَّم) في جميع حركاته، وسكناته، وأقواله، وأفعاله، حتى تنتظم حياته كلها على سنَّة الرَّسول صلَّى الله عليه وسلَّم، من الصباح إلى المساء.

وهناك سنن نبوية وردت عن الرسول الكريم، يغفل عنها الكثيرون منها "الدعاء عند لبس الثوب الجديد".

فعن أبي سعيد الخُدْري رضيَ اللَّه عنه قال: كانَ رسُولُ اللَّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم إذا اسْتَجَدَّ ثَوْبًا سمَّاهُ باسْمِهِ عِمامَةً، أَوْ قَمِيصًا، أَوْ رِدَاءً يقُولُ: "اللَّهُمَّ لكَ الحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ، أَسْأَلُكَ خَيْرَهُ وَخَيْرَ ما صُنِع لَهُ ، وأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وشَرِّ ما صُنِعَ لَهُ". رواهُ أبو داود ، والترمذي وقال: "حديث حسن".

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