الكهرباء: الحمل المتوقع اليوم 27 ألف ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس السبت، وأن الحمل الأقصى المتوقع، اليوم الأحد، 27 ألف ميجاوات، مقابل 26 ألفا و900 ميجاوات، أمس، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ، أمس، 19 ألفا و85 ميجاوات.



كانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد قامت بتفعيل عدد من الخدمات، التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقي الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة، أو من خلال التليفون المحمول، أو مركز خدمة العملاء.