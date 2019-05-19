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محافظات

تداول 23 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد 19/مايو/2019 - 03:51 م
هيئة موانئ بورسعيد
هيئة موانئ بورسعيد
أ ش أ
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن بالميناء بلغ 23 سفينة، واستقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتي حاويات، وغادرت 5 سفن الميناء، وتتواجد على الأرصفة سفينتان، ومن المنتظر دخول 4 سفن.

وذكرت الهيئة - في بيان اليوم، الأحد - أن ميناء غرب بورسعيد سجل مغادرة سفينة حاويات وتتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهي السفينة "PARSA"، وذلك لشحن 6 آلاف و500 طن صودا كاوية من الميناء، وتتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة أخرى، كما يجرى التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل جميع الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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