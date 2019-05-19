من أجل الارتقاء بهم .. أنشطة صيفية متنوعة للنشء بمكتبة الإسكندرية

تنظم إدارتا الطفل والنشء بمكتبة الإسكندرية سلسلة من البرامج واﻷنشطة الداعمة لتنمية مهارات ومواهب الأطفال والنشء وتشجيعهم على القراءة والاطلاع، وذلك من خلال البرنامج السنوي للأنشطة الصيفية الذي يشتمل على ورش عمل متنوعة وممتعة وفعاليات ثقافية وعلمية وفنية مختلفة.



وقال مدير مكتبة اﻹسكندرية الدكتور مصطفى الفقي -في تصريح اليوم اﻷحد- إن أنشطة مكتبة الطفل بمكتبة الإسكندرية والتي تستقبل الأطفال من سن 6 إلى 11 سنة، متنوعة وتشمل برنامج أنشطة قاعات القراءة والذي يقام من شهر يونيو إلى شهر سبتمبر، ويتناول موضوعات مختلفة يوميا؛ كما تقدم مكتبة الطفل برنامج ورش العمل وأنشطة القراءة الذي يضم مجموعة متنوعة من الأنشطة اليدوية والفنية والعلمية والثقافية.



وأشار إلى أن مكتبة الطفل ستنظم برنامجا خاصا بالتوعية الأسرية والتربية الإيجابية على يد مجموعة من المختصين في هذا المجال؛ كما تقيم المكتبة كذلك برنامج الزيارات الخارجية بالتعاون مع اللجان الاجتماعية ولجان المرأة والطفل الخاصة بمجموعة نوادي بالإسكندرية.



وأضاف الفقي أن مكتبه النشء بمكتبة الإسكندرية ستقدم العديد من الأنشطة والبرامج والمحاضرات والزيارات الخارجية المتنوعة للنشء من سن 12 إلى 16 سنة، وذلك من خلال البرامج والورش الفنية والعلمية والثقافية؛ ومنها ورش الكتابة وتنمية المهارات الشخصية ومحاضرات التوعية المتعددة، ومسابقات العروض التقديمية، ومسابقه الشعر والإلقاء، ومسابقات الرسم والتصوير، والورش العلمية والتاريخية، بالإضافة إلى الزيارات الخارجية لأهم الأماكن الأثرية والتاريخية؛ كما تعقد المكتبة محاضرات وندوات خاصة بأولياء الأمور حول التربية الصحيحة والتعامل مع المراهقين والشباب الصغير.



وأكد أن هناك تعاونا بين مكتبتي الطفل والنشء هذا العام مع مركز الفنون ومركز دراسات الخطوط ومتحف الآثار ومركز توثيق التراث بمكتبة الإسكندرية في تقديم الأنشطة وورش العمل؛ لافتا إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية بنهاية البرنامج الصيفي لتكريم الأعضاء المتميزين، وأيضا المتطوعين، تقديرا لمجهوداتهم التي بذلوها خلال البرنامج؛ وستتضمن الاحتفالية العديد من العروض والفقرات الفنية المتميزة من تقديم أعضاء المكتبة.

