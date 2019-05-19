العراق والتشيك يبحثان أوجه التعاون الأمني والعسكري

بحث القائم بأعمال وزير الخارجية العراقي إحسان العوادي، اليوم الأحد، مع وكيل وزارة الدفاع التشيكية بافل بيران أوجه التعاون في شتى المجالات الأمنية والعسكرية وتبادل الزيارات الرسمية بين قيادات وزارتي دفاع البلدين.



وذكر بيان لوزارة الخارجية العراقية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم - أن الجانبين استعرضا تاريخ العلاقات بين البلدين وبالأخص في المجال الأمني والعسكري، وموقف جمهورية التشيك الداعم للعراق في حربه ضد الإرهاب واسهامها في تدريب الطياريين والشرطة العراقية.



من جهته، نقل وكيل وزارة الدفاع التشيكية تحيات وشكر وزير الدفاع التشيكي لوبومير متنار إلى العراق في تصديه البطولي للإرهاب نيابة عن كل دول العالم وما قدمه شعب العراق من تضحيات في هذا السبيل.



