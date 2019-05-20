تأتي سيارات بورش بشكل عام على رأس قائمة السيارات الأكثر رفاهية على مستوى العالم، حيث تتسم بجودة التصنيع وقوة المحرك والإمكانيات الكبيرة، وهي مخصصة لفئة معينة من الجمهور نظرا لإرتفاع أسعارها، وقد جاء تصميم بورش كايين 2019 في مصر جديدا وعصريا ويميل إلى التصميمات الرياضية.



تمتلك كايين محرك تيربو قوي للغاية تبلغ سعته 3.6 لتر بقوة 420 حصان وعزم دوران 510 نيوتن حيث تعمل السيارة وفقا لنظام الدفع الرباعي، وأقصى سرعة يستطيع المحرك تحقيقها بالسيارة هو 245 كيلو متر في الساعة.



تحتوي السيارة على خزان وقود كبير تبلغ سعته 75 لتر بالنسبة للفئة الأولى و85 لتر بالنسبة للفئة الثانية والثالثة وذلك لمواجهة معدل حرق الوقود الكبير بالنسبة لمحركها بالإضافة إلي أنها مصنفة ضمن السيارات ذات الدفع الرباعي المستخدمة في المناطق الوعرة والصحراوية والطرق الطويلة مما يتعين معه الأمر على تزويدها بقدر أعلى من الوقود لعدم توقفها أثناء السفر.



وتمتلك السيارة العديد من المميزات الأخرى مثل خاصية CBC الخاصة بالفرامل أثناء الانعطافات حيث يتم إستخدامها عند سيرها على سرعات عالية أثناء المرور بالمنعطفات والضغط على الفرامل مما يعمل على توزيع الفرامل على كافة أرجاء السيارة للحفاظ على توازنها و منع إنقلابها أو إختلال توازنها، وأيضا خاصية AUC الخاصة بالتحكم الاتوماتيكي والآلي في عجلة القيادة والتغلب على مشكلات التحكم فيها أثناء السير على سرعات عالية وتسهيل الدوران والانعطاف بشكل سلس مهما زادت سرعة السيارة ويحول ذلك دون إنقلاب السيارة أو اختلال توازنها.



ونستعرض خلال السطور القادمة، أسعار بورش كايين 2019 في مصر، والتي جاءت على النحو التالي:

بورش كايين أتوماتيك: 2.212.000 جنيه.

بورش كايين أتوماتيك/ S: 2.537.197 جنيه.

بورش كايين أتوماتيك/ E-hybird: 3.392.000 جنيه.

بورش كايين أتوماتيك/ تربو: 4.160.428 جنيه.