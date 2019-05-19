بسبب التنظيم المفاجئ لـ أمم أفريقيا.. خفض استثمارات القومى للشباب إلى 200 مليون جنيه

أكد الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الوسيلة الوحيدة لممارسة الشباب، الذين يمثلون ثلثي عدد المصريين، للرياضة وباقي الأنشطة الثقافية هى مراكز الشباب، لافتا إلي أهمية البطولات الدولية للدولة ولكن يجب ألا يقل الاهتمام بالشباب عن قطاع البطولات الدولية.



من جانبه انتقد المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انخفاض مخصصات قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة، قائلًا: "لن نقبل أن تقل مخصصات الشباب خاصة أن هناك بعض الامور الجديدة"، في إشارة إلي مشروعات تأهيل عدد من مراكز الشباب.



من جانبه قال ممثل وزارة التخطيط، إن انخفاض استثمارات المجلس القومى للشباب من ٥٥٠ مليون جنيه الي٢٠٠ مليون جنيه فقط، سببه التنظيم "المفاجئ" لكأس الأمم حيث أنها لم تكن في الحسبان، وهو ما رفضه النائب ياسر عمر مؤكدًا أن "العام المالي مختلف".



وعاد ممثل التخطيط ليؤكد: لدينا في ٢٠٢١ تنظيم كأس العالم لكرة اليد وهو ضغط علي الموازنة العامة للدولة.



وانتقد مصطفي سالم اقتطاع مخصصات مالية من قطاع الشباب للإنفاق علي قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة.



وفجر مصطفي سالم، مفاجأة بإعلانه عن وجود مراكز شباب آيلة للسقوط وصادر لها قرارات ازالة ومراكز أخرى بلا أسوار، مضيفًا :"أتحدث عن محافظات الصعيد ولا اعرف محافظات وجه بحرى نظامها ايه، عايزين ارقام عن اعداد مراكز الشباب الآيلة للسقوط، مطالبًا بإجراء احلال وتجديد لهذه المراكز واعتبر خفض الاموال المخصصة بأنها "كارثة".



وتأكيدًا لحديث "سالم"، اعترف مصطفي منصور مدير الإدارة المركزية للشباب لوزارة الشباب والرياضة، بوجود يوجد ٢٤٦ مركز شباب آيل للسقوط وقرابة ٢٥٠ مركز أخر دون أسوار.



من جانبه، أيد النائب عصام الفقي أمين بر لحنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حديث زميله مصطفي سالم، قائلًا: "متفق مع كلامك عن موازنة الشباب خاصة ان ٦٥٪؜ من المصريين شباب ولابد من تدعيم البابين الرابع والسادس وزيادة دعم المديريات، منتقدًا أوضاع مراكز الشباب ووجود العديد من المراكز آيلة للسقوط والبعض الأخر بلا أسوار ومراكز أخرى تحتاج لإعادة ترميم وصيانة".