الجامعة العربية والخارجية الصينية يبحثان ملفات الحوار الاستراتيجي المشترك

عقدت اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، أعمال اجتماع مسئولي الأمانة العامة للجامعة برئاسة السفير خالد الهباس الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون السياسية الدولية، مع وفد من وزارة الخارجية الصينية برئاسة السفير " لي تشنجون " السفير المسئول عن شئون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية.



وقال مدير ادارة آسيا وأستراليا بالجامعة العربية محمد بن صديق، أن هذا الاجتماع يعقد في إطار التنسيق والتحضير للدورة السادسة عشر لاجتماع كبار المسئولين لمنتدى التعاون العربي الصيني والدورة الخامسة للحوار السياسي الاستراتيجي التي ستعقد في ابو ظبي يومي 17و18 يونيو المقبلين.



وأضاف في تصريحات له في ختام الاجتماع انه تم مناقشة التحضير والإعداد لهذين الاجتماعين على مستوى كبار المسئولين بما في ذلك كافة الترتيبات اللوجستية ومستوى مشاركة الوفود العربية والصينية ومن الامانة العامة بالإضافة الى مشروع جدول اعمال الحوار الاستراتيجي وجدول اعمال المنتدى وكذلك القرارات التي ستخرج عن الاجتماع.



واشار الى انه تقرر عقد اجتماع عربي تنسيقي في أبو ظبي يوم 17 يونيو المقبل على مستوى كبار المسئولين لمناقشة كافة الوثائق والمشاريع التي ستعرض على الاجتماع المشترك مع الجانب الصيني.



وحول مردود التعاون العربي الصيني بعد 15 عاما من انطلاقه ، قال مدير ادارة اسيا واستراليا بالجامعة العربية ، ان الاجتماعات المتعددة التي شهدتها السنوات الماضية سواء على المستوى الوزاري او كبار المسئولين من الجانبين أكدت الحرص المشترك منهما بهذا المنتدى ، والذي يعد من انجح المنتديات العربية مع التجمعات الاقليمية والدولية.



وأضاف أنه عند إنشاء المنتدى عام 2004 كان حجم التبادل التجاري العربي الصيني 36.6 مليار دولار ، بينما بلغ نهاية عام 2018 الى نحو 244 مليار دولار ، مشيرا الى وجود العديد من الاليات في اطار هذا المنتدى لتعزيز التعاون في المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية حيث وصلت هذه الاليات الى 15 الية من اليات التعاون المختلفة سواء في مجال الطاقة او حوار الحضارات والبيئة والثقافة والمجتمع المدني وجمعيات الصداقة العربية الصينية وكان اخر هذه الاليات هو الحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني على مستوى كبار المسئولين منذ عام 2015 .



وأكد أن الدورة الخامسة من الحوار السياسي الاستراتيجي العربي الصيني المقبلة في أبو ظبي ستركز على مناقشة عدد من القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها القضية الفلسطينية .



من جانبه قال السفير " لي تشنجون " السفير المسئول عن شئون منتدى التعاون العربي الصيني بوزارة الخارجية الصينية ، في تصريح له في ختام الاجتماع ان اجتماع اليوم ركز على التحضير لاجتماع كبار المسئولين المقبل من اجل ايجاد مواقف مشتركة لترجمة نتائج الاجتماع الاخير لوزراء الخارجية بين الجانبين العربي والصيني الذي عقد العام الماضي في دورته الثامنة ، حيث خرجت عن هذه الدورة العددي من الوثائق والاوراق المهمة التي تم التوقيع عليها في الاجتماع الوزاري لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين ورفع مستوى العلاقات بين الجانبين .



واضاف ان الهدف هو تحقيق التعاون الشامل والتنمية وخلق افاق لمستقبل افضل للعلاقات بين الجانبين، موضحا أن الدورة القادمة لاجتماع كبار المسئولين في ابو ظبي ستركز على ايجاد سبل لتحقيق هذه الرغبة المشتركة للارتقاء بالعلاقات بين الجانبين في شتى المجالات .



وأكد أن الصين تأمل في إقامة علاقات اقليمية ودولية قائمة على الإنصاف والعدالة والاحترام المتبادل وتحقيق المكاسب المشتركة وبناء مجتمع عالمي اكثر سلاما وامنا وازدهارا ، لذلك سوف نعمل على ان نتعاون بصورة اكبر مع الدول العربية لتحقيق هذه الاهداف.



وقال إن العالم اليوم يمر بمتغيرات وتطورات كبيرة وجميع الدول تواجه تحديات كبيرة ، ومن هنا تنبرز اهمية الحوار الاستراتيجي العربي الصيني لخلق فرص اقتصادية كبيرة بين الجانبين وتبادل التفاهم بينهما وكذلك تبادل المعلومات والآراء لإيجاد مواقف مشتركة حول كيفية الامن اقليميا ودوليا .