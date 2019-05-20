البرلمان يستكمل مناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالي 2019-2020

قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إن اللجنة الاقتصادية ستعقد اجتماعين اليوم الاثنين لاستكمال مناقشة موازنة الهيئات الاقتصادية للعام المالى 2019 -2020.



وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن الاجتماع الأول سيناقش موازنة الهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات، وسيناقش الاجتماع الثانى موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية.



وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه من المقرر أن يحضر اجتماعي اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المهندس عمرو نصار وزير الصناعة والتجارة.

