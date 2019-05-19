للمرة الأولى في مصر.. 1000 طبيب رمد يتنافسون في بطولة ديوافكتم لكرة القدم

انطلقت أولى مراحل بطولة "ديوافكتم" لكرة القدم، أول وأكبر بطولة كروية مخصصة لشباب أطباء الرمد في مصر، والتي يشارك فيها نحو ١٠٠٠ طبيب رمد من ١٠٠ مركز ومستشفى رمد حكومي وخاص برعاية أوركيديا للصناعات الدوائية.



وصرحت الدكتورة شيماء صبري مديرة المكتب العلمي لاوركيديا، أن البطولة التي يشارك فيها أكبر وأشهر مستشفيات العيون فى مصر تقام على أربع مراحل، انطلقت الأولى من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، أمس الأول، بملعب مدرسة البشاير بزهراء المعادى.



أما المرحلة الثانية فتشمل الدلتا ومحافظات القناة، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة في محافظات الصعيد، والفائز فى كل مرحلة سيصعد إلى التصفيات المجمعة النهائية في شهر أكتوبر المقبل في القاهرة.



وأكد الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، أن فكرة بطولة ديوافكتم جاءت تشجيعا للأطباء الذي يخلو روتينهم اليومي عادة من ممارسة الرياضة، ودعما لحملة الدولة لمحاربة السمنة وتشجيع نمط الحياة الصحي والذي يأتي ضمن عناصره ممارسة النشاط البدني، فضلا عن توفير فرصة للتعارف وتبادل المناقشات والخبرات بين أطباء الرمد من المحافظات المختلفة في بيئة ترفيهية بعيدا عن ضغوطات العمل.



وأضاف عباس، أن أوركيديا للصناعات الدوائية تضع بين خطة عملها سنويا برامج متنوعة للخدمة المجتمعية تشمل حملات كشف مجاني عن أمراض العيون، وبرامج تدريبية لشباب الأطباء، ورعاية ودعم البحث العلمي، وتطوير عيادات الرمد بالمستشفيات، تهدف جميعها إلى دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.