ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

للمرة الأولى في مصر.. 1000 طبيب رمد يتنافسون في بطولة ديوافكتم لكرة القدم

الأحد 19/مايو/2019 - 02:23 م
صدى البلد
أماني نوار
انطلقت أولى مراحل بطولة "ديوافكتم" لكرة القدم، أول وأكبر بطولة كروية مخصصة لشباب أطباء الرمد في مصر، والتي يشارك فيها نحو ١٠٠٠ طبيب رمد من ١٠٠ مركز ومستشفى رمد حكومي وخاص برعاية أوركيديا للصناعات الدوائية.

وصرحت الدكتورة شيماء صبري مديرة المكتب العلمي لاوركيديا، أن البطولة التي يشارك فيها أكبر وأشهر مستشفيات العيون فى مصر تقام على أربع مراحل، انطلقت الأولى من محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والفيوم، وبنى سويف، أمس الأول، بملعب مدرسة البشاير بزهراء المعادى.

أما المرحلة الثانية فتشمل الدلتا ومحافظات القناة، وتشمل المرحلة الثالثة الإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والمرحلة الرابعة في محافظات الصعيد، والفائز فى كل مرحلة سيصعد إلى التصفيات المجمعة النهائية في شهر أكتوبر المقبل في القاهرة.

وأكد الدكتور أسامة عباس، رئيس مجلس إدارة أوركيديا للصناعات الدوائية، أن فكرة بطولة ديوافكتم جاءت تشجيعا للأطباء الذي يخلو روتينهم اليومي عادة من ممارسة الرياضة، ودعما لحملة الدولة لمحاربة السمنة وتشجيع نمط الحياة الصحي والذي يأتي ضمن عناصره ممارسة النشاط البدني، فضلا عن توفير فرصة للتعارف وتبادل المناقشات والخبرات بين أطباء الرمد من المحافظات المختلفة في بيئة ترفيهية بعيدا عن ضغوطات العمل.

وأضاف عباس، أن أوركيديا للصناعات الدوائية تضع بين خطة عملها سنويا برامج متنوعة للخدمة المجتمعية تشمل حملات كشف مجاني عن أمراض العيون، وبرامج تدريبية لشباب الأطباء، ورعاية ودعم البحث العلمي، وتطوير عيادات الرمد بالمستشفيات، تهدف جميعها إلى دعم جهود الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ترشيحاتنا

امتحان أولى ثانوي.. صور ترصد الأوضاع داخل لجان العربي في البساتين

أمم إفريقيا .. سبب رفض رئيس الزمالك خوض القمة أمام الأهلي

مدته 9 دقائق.. إنجي المقدم تكشف تفاصيل أصعب مشهد في ولد الغلابة.. فيديو

الابتسامات وحرارة الشمس.. ننشر أبرز ملامح طلاب أولى ثانوي بعد الامتحان

تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.. تأجيل مباراة جديدة لـ الأهلي بالدوري الممتاز

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

ads

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.. تأجيل مباراة جديدة لـ الأهلي بالدوري الممتاز

بعد النفي الأمريكي القاطع.. ما السر وراء إقحام سيناء في تسريبات صفقة القرن؟

شاهد.. رسالة موحدة تظهر لطلاب أولى ثانوي على التابلت مع بداية الامتحان

ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية بسلاح أبيض وبنج موضعي لسرقتها بطوخ

رافضا فكرة العودة لـ الأهلي .. جون أنطوي يرحب بالانتقال إلى الزمالك

أكبر مكافأة فى التاريخ تنتظر الزمالك حال التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية

بتعليق غامض.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من سيارته

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 - 5 - 2019

إصلاح منصة امتحان أولى ثانوي .. المسئولون: تم تفعيل الأكواد والعربي متاح إلكترونيًا الآن

ليست مفصلة لأي شخص.. سمية الخشاب تعلن عن مفاجأة لجمهورها.. فيديو

ستدمر الزراعات.. تحذيرات من موجة حارة بداية من الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية.. صور

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج