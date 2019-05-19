أبرزها تخلف المعتمرين.. مشكلات تنتظر السعودية بسبب التأشيرة الإلكترونية

التأشيرة الإلكترونية لغة جديدة لمواكبة التطور لرؤية المملكة العربية السعودية نحو زيادة أعداد المعتمرين والحجاج حتى 2030 عبر الانفتاح بوضع تسهيلات للحصول على تأشيرتها.



على الجانب الآخر، من هذا التطور اصطدمت الشركات السياحية المصرية من منفذى برامج العمرة والحج بالقرار السعودى لتطبيق التأشيرة الإلكترونية، خاصة فى شهر رمضان الذى يعد ذروة موسم العمرة لتواجه صعوبات تنفيذها وخسائر نتيجة التأشيرة "الأون لاين".



ويرصد "صدى البلد" آراء وتحركات الشركات السياحية لمواجهة تطبيق التأشيرة الإلكترونية بموسم العمرة الحالى وتداعيات القرار السعودى فى السطور القادمة.



وتدشن غرفة الشركات السياحية لعقد لقاءات مع أعضائها من منفذى برامج العمرة للموسم الحالي، بهدف فتح حوار حول آخر المستجدات المتعلقة بالأزمة المثارة فى ملف العمرة.



وأكدت مصادر لـ"صدى البلد"، أن اللقاء سيتضمن العديد من المقترحات للخروج من الأزمة الراهنة، وعرض الرؤية المستقبلية التى تحافظ على نشاط الشركات ومقدراتها خلال الأيام المقبلة.



جاء ذلك إيماء إلى التطورات الأخيرة فى منظومة العمرة والتأثير الذى أحدثته على نشاط الشركات السياحية فى تنفيذ رحلات العمرة لعملائهم.



وأشار المصدر، إلى أنه سيتم عقد إجتماع للجنة السياحة الدينية الموسعة بعد الانتهاء من الاجتماعات واللقاءات مع الشركات المنفذة لبرامج العمرة.



وقال ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن التأشيرة الإلكترونية لم تكن مفاجأة للعاملين بالعمرة والحج للشركات، لافتا إلى أن رؤية السعودية استقبال أكبر عدد من الحجاج و المعتمرين حتى عام 2030 ومن منطلق ذلك يشير إلى حراك المملكة لتسهيل اجراءات السفر لتحفيز زيادة أعداد الزائرين.



وأوضح سلطان، فى تصريح لـ"صدى البلد" أنه منذ العام الماضى توقعنا صدور التأشيرة الإلكترونية حيث بدأت بتغيير التعامل على التأشيرة الورقية "استيكر" يلصق على الباسبور ليتحول إلى الكود فى العمرة والحج والذى طبق فى الحج الموسم الماضى.



وأفاد عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات السياحية، أنه منذ بداية صدور التأشيرة بـ"رقم كودى" كان علينا أن نعلم اننا "داخلين"على مرحلة أكثر تقدما وهى "التأشيرة الإلكترونية".



واستكمل أن شركات السياحة تنفذ العمرة بالتعاون مع وكلاء السعودية حيث لكل وكيل 5 شركات سياحية مصرية وبقصر إصدار التأشيرات على الشركات التى لها وكيل سعودى على عكس الوضع الحالى فى ظل القرار السعودى "التأشيرة الإلكترونية" لتذهب إلى الوكيل الافتراضي "بوابة إلكترونية".



توقع أن تتسبب التأشيرة الإلكترونية للحج والعمرة بعض المشكلات أبرزها استغلال السماسرة وتدخلهم وسوء الخدمات التى ستقدم للمعتمرين وقد نرى بيع التأشيرة والفندق عبر مواقع الحجز الإلكترونية.



تسائل كيف ستواجه السعودية المعتمرين المتخلفين فى رحلات رمضان فى ظل وجود التأشيرة الإلكترونية وهى المشكلة التى تصدت لها شركات السياحة.



أكد أننا مطالبون بالتعامل مع التكنولوجيا والتطور عبر إنشاء بوابة إلكترونية خاصة أننا تأخرنا فى مواكبة التطور السعودى حيث سافر حوالى 55 ألف معتمر لأداء العمرة عبر التأشيرة الإلكترونية.



وطالب وزارة السياحة بإلغاء رسوم تكرار العمرة لتكون أداة داعمة للمواطن والشركات السياحة لنستطيع المنافسة أمام التطور.