قبل خوض ليفربول نهائي دوري الأبطال.. كلوب يكشف عن خطته لمواجهة توتنهام

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفرق ليفربول عن الطريقة، التي سيواجه بها فريقه نظيره توتنهام في بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها في الأول من يوينو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.



وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "ليست هناك مباراة سهلة في دوي الأبطال، وبالطبع مواجهة توتنهام في المباراة النهائية لن تكون سهلة".



وأضاف:" سنلعب بطريقتنا التي تعودنا عليها في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام، هذا لا يقلل من صعوبة المباراة إطلاقًا".



وكان ليفربول تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4_3 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما تأهل توتنهام على حساب برشلونة.

