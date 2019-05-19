ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

قبل خوض ليفربول نهائي دوري الأبطال.. كلوب يكشف عن خطته لمواجهة توتنهام

الأحد 19/مايو/2019 - 02:18 م
يورجن كلوب
يورجن كلوب
محمد السعيد
كشف يورجن كلوب المدير الفني لفرق ليفربول عن الطريقة، التي سيواجه بها فريقه نظيره توتنهام في بطولة نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر لها في الأول من يوينو المقبل، على ملعب واندا ميتروبوليتانو، معقل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "ليست هناك مباراة سهلة في دوي الأبطال، وبالطبع مواجهة توتنهام في المباراة النهائية لن تكون سهلة".

وأضاف:" سنلعب بطريقتنا التي تعودنا عليها في نهائي دوري الأبطال أمام توتنهام، هذا لا يقلل من صعوبة المباراة إطلاقًا".

وكان ليفربول تأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد الفوز على برشلونة بنتيجة 4_3 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، بينما تأهل توتنهام على حساب برشلونة.

ترشيحاتنا

انتهاء الموجة الحارة.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم الأحد 19-5-2019.. فيديو

امتحان أولى ثانوي.. صور ترصد الأوضاع داخل لجان العربي في البساتين

بعد رفض التنحي.. العمومية تتمسك بـ أبوريدة رئيساً للجبلاية مدى الحياة

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

إصلاح منصة امتحان أولى ثانوي .. المسئولون: تم تفعيل الأكواد والعربي متاح إلكترونيًا الآن

شاهد.. توقعات الجماهير لمباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائى الكونفدرالية

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية.. صور

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج