لن يتحملها المواطن سنويا.. برلماني يطالب بإلغاء الضريبة العقارية

طالب النائب أمين مسعود، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة إلغاء الضريبة العقارية فى ظل ارتفاع الأسعار، خاصة أن المواطن أصبح لا يتحمل فرض ضريبة كل عام على العقارات.





وأكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن أن يتم تحصيل موارد الضريبة العقارية من مصادر أخرى بعيدا عن المواطن البسيط، أو أن يتم فرضها على أصحاب الفلل والمصايف والكومباوندات.





وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "ماينفعش ناخد من الناس اللى معيهاش، ولكن لازم ناخد من الناس اللى عايشة فى رفاهية"، حتى يتحقق التكافل الاجتماعى فى المجتمع.





وكانت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، كشفت حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات.





وأضافت حسين خلال لقائها مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة صدى البلد: «هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021»، متابعة: «من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى بتغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه».



