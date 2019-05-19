اطمأنت على مستوى استراحات المراقبين.. محافظ دمياط تتابع امتحانات الدبلومات

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، سير عملية امتحانات الدبلومات الفنية للعام الدراسى 2018/2019، والتى انطلقت أمس السبت، حيث يؤدى 11264 طالبا وطالبة الامتحانات فى 45 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر بالمحافظة.



وأكدت محافظ دمياط، توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والتشديد على الانضباط داخل اللجان والتصدي لمحاولات الغش.



كما اطمأنت الدكتورة منال عوض، على جاهزية الاستراحات المخصصة لاستقبال رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين.



ووجهت المحافظ، جميع الأجهزة المعنية بالتنسيق الكامل لتأمين اللجان وأوراق الأسئلة والإجابة، ورفع درجة الاستعداد تحسبًا لمواجهة أي ظروف طارئة قد تحدث، وكذلك الاهتمام بأعمال النظافة فى محيط المدارس.



من جانبه، أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية، فضلا عن تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، لمتابعة سير العملية الامتحانية أولًا بأول وتذليل كافة العقبات.