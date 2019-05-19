تنفيذ مشروعات بأسوان ممولة من سويسرا.. وتدريب 137 فتاة على تصنيع الأسماك

وجهت نائب مدير مكتب التعاون السويسرى بمصر، بيترا ويدمر، الشكر لمحافظ أسوان اللواء أحمد إبراهيم، وقيادات المحافظة على تعاونهم البناء فى تنفيذ المشروعات التى يمولها مكتب التعاون الدولى السويسرى والتى شهدت تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.



وأشارت إلى أنه تم تنفيذ برنامج تدريب الشباب على الصناعات السمكية حيث تم تدريب 137 فتاة على تصنيع الأسماك والطهى وإعداد الوجبات، بجانب تنفيذ مشروع الادخار متناهى الصغر للفتيات، علاوة على تقديم الدعم الفنى لـ 4 مصانع أسماك حكومية وقطاع خاص.



وأوضحت أن برنامج الدعم السويسرى شمل أيضًا تسليم 15 وحدة تمليح أسماك للصيادين وأيضًا تركيب 50 وحدة طاقة شمسية لأماكن إقامة وتجمعات الصيادين على شواطئ بحيرة السد العالى، بالإضافة إلى تدريب 1065 صيادا على طرق وأساليب الصيد الحديثة والقانونية، فضلًا عن تدريب الشباب على الصناعات القائمة على صيد الأسماك، وأخيرًا استكمال دراسة تقييم المخزون السمكى بالبحيرة والمشاركة فى إعداد خطة إدارتها للوصول إلى تحقيق أكبر إنتاج سمكى منها.