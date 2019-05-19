الأسعار نار.. أهالي الفيوم يشكون من ارتفاع ثمن الفراخ: سعر الكيلو وصل إلى 37 جنيها.. وبنشتري اللحوم والأسماك.. التجار: نفوق الدواجن بالمزارع بسبب عزوف المواطنين عن شرائها

الأهالي: الأسعار نار.. وبنضطر نشتري اللحوم والأسماك

التجار: نفوق الدواجن بالمزارع بسبب أرتفاع الأسعار

الغرفة التجارية: حذرنا التجار وأصحاب المزارع من ارتفاع الأسعار

واصلت أسعار الطيور بأنواعها الارتفاع في محافظة الفيوم، باستثناء الدواجن البلدى التى انخفضت أسعارها نسبيا.تقول عطيات سيد، ربة منزل بمدينة الفيوم، إن "أسعار الطيور ارتفعت بطريقة جنونية، مما أدى إلى قيامى بشراء اللحوم بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، حيث إن كيلو اللحوم يكفى الأسرة خلال شهر رمضان المبارك".وأكدت ليلى مسعود، ربة منزل بالفيوم، أنها لن تشترى أى طيور، خاصة الدواجن البلدى والمزارع، إلا بعد انخفاض أسعارها، وتضطر إلى شراء لحوم وأسماك، وجميعها بدائل للطيور والدواجن المرتفعة أسعارها.فيما قال حسين الفلكى، صاحب محلات طيور بمدينة الفيوم، إن أسعار الطيور مرتفعة، حيث تباع دواجن المزارع بـ 34 جنيها للكيلو، بينما تباع الدواجن البلدى بسعر 37 جنيها للكيلو، والرومى يباع بسعر 58 جنيها للكيلو، بينما الأرانب تباع بسعر 48 جنيها للكيلو، والبط بسعر 58 جنيها للكيلو.وأضاف الفلكى أن ارتفاع أسعار الدواجن بسبب انتشار الأمراض خلال الفترة الماضية ونفوق معظم الطيور.وقال محمود سيد، تاجر طيور بمركز طامية، إن ارتفاع أسعار الدواجن أدى إلى قيام الأهالى بشراء اللحوم التى انخفض سعرها إلى 100 جنيه للكيلو.ويؤكد حنفى سعيد، تاجر طيور بمركز أبشواى، أن الإقبال على شراء الطيور انخفض بشكل ملحوظ، بعد عكوف الأهالى عن الشراء، لارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى.بينما قال سعد مجدى، تاجر طيور بمركز إطسا، إن هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة فى أسعار الطيور، خاصة بعد تراجع سعر بيع الكيلو للدواجن البلدى من 45 إلى 37 جنيها للكيلو، وهذا مؤشر طيب لانخفاض باقى أنواع الطيور.من جانبه، قال مجدى طه جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، إنه تم التنبيه على التجار وأصحاب المزارع بتخفيض الأسعار مراعاة للشهر الكريم.