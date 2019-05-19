ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ملفات

الأسعار نار.. أهالي الفيوم يشكون من ارتفاع ثمن الفراخ: سعر الكيلو وصل إلى 37 جنيها.. وبنشتري اللحوم والأسماك.. التجار: نفوق الدواجن بالمزارع بسبب عزوف المواطنين عن شرائها

الأحد 19/مايو/2019 - 06:30 م
ارتفاع أسعار الفراخ
ارتفاع أسعار الفراخ بالفيوم
نبيل أبو السعود
  • الأهالي: الأسعار نار.. وبنضطر نشتري اللحوم والأسماك
  • التجار: نفوق الدواجن بالمزارع بسبب أرتفاع الأسعار
  • الغرفة التجارية: حذرنا التجار وأصحاب المزارع من ارتفاع الأسعار

واصلت أسعار الطيور بأنواعها الارتفاع في محافظة الفيوم، باستثناء الدواجن البلدى التى انخفضت أسعارها نسبيا.

تقول عطيات سيد، ربة منزل بمدينة الفيوم، إن "أسعار الطيور ارتفعت بطريقة جنونية، مما أدى إلى قيامى بشراء اللحوم بسعر 100 جنيه للكيلو الواحد، حيث إن كيلو اللحوم يكفى الأسرة خلال شهر رمضان المبارك".

وأكدت ليلى مسعود، ربة منزل بالفيوم، أنها لن تشترى أى طيور، خاصة الدواجن البلدى والمزارع، إلا بعد انخفاض أسعارها، وتضطر إلى شراء لحوم وأسماك، وجميعها بدائل للطيور والدواجن المرتفعة أسعارها.

فيما قال حسين الفلكى، صاحب محلات طيور بمدينة الفيوم، إن أسعار الطيور مرتفعة، حيث تباع دواجن المزارع بـ 34 جنيها للكيلو، بينما تباع الدواجن البلدى بسعر 37 جنيها للكيلو، والرومى يباع بسعر 58 جنيها للكيلو، بينما الأرانب تباع بسعر 48 جنيها للكيلو، والبط بسعر 58 جنيها للكيلو.

وأضاف الفلكى أن ارتفاع أسعار الدواجن بسبب انتشار الأمراض خلال الفترة الماضية ونفوق معظم الطيور.

وقال محمود سيد، تاجر طيور بمركز طامية، إن ارتفاع أسعار الدواجن أدى إلى قيام الأهالى بشراء اللحوم التى انخفض سعرها إلى 100 جنيه للكيلو.

ويؤكد حنفى سعيد، تاجر طيور بمركز أبشواى، أن الإقبال على شراء الطيور انخفض بشكل ملحوظ، بعد عكوف الأهالى عن الشراء، لارتفاع الأسعار فى الوقت الحالى.

بينما قال سعد مجدى، تاجر طيور بمركز إطسا، إن هناك انفراجة خلال الأيام المقبلة فى أسعار الطيور، خاصة بعد تراجع سعر بيع الكيلو للدواجن البلدى من 45 إلى 37 جنيها للكيلو، وهذا مؤشر طيب لانخفاض باقى أنواع الطيور.

من جانبه، قال مجدى طه جاب الله، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، إنه تم التنبيه على التجار وأصحاب المزارع بتخفيض الأسعار مراعاة للشهر الكريم.

ترشيحاتنا

نفذ بواسطة جسم يدار ذاتيا.. نتائج التحقيق الأولي للهجوم على 4 سفن في المياه الإماراتية

عصام عبد الفتاح يسدل الستار .. قمة الأهلي والزمالك في هذا الموعد

ليس من بينهم الطيب.. تعرف على معلقي نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

نهائى الكونفيدرالية.. مجدي عبد الغني يحذر الزمالك من لاعب خطير في نهضة بركان

إبراهيم سعيد لـ جماهير الزمالك.. بصراحة مفيش تجاهل ولاحاجة

أصالة تثير الجدل بتغريدة على تويتر.. وجمهورها: تقصد أنغام

ads

تجرد من الملابس وألقى بنفسه من البلكونة .. النيابة تستمع لأقوال زوجة الطبيب المنتحر بالإسكندرية

استدعاء هاني أبو ريدة للتحقيق.. الفيفا يلاحق أحمد أحمد رئيس الكاف

الزمالك يخطف درنكة من الأهلي .. اقرأ التفاصيل

سهل وبدون تعقيدات.. تعرف على موعد طرح ريسيفر بث مباريات الأمم الإفريقية على التليفزيون المصري

المدرسة المتهمة بسرقة صيدلية بالقليوبية: مكانش معايا فلوس أشتري علاج بنتى

عصام عبد الفتاح يسدل الستار .. قمة الأهلي والزمالك في هذا الموعد

عقب أمم إفريقيا .. تأجيل مباراتي الأهلي مع الزمالك والمقاولون في الدوري

السيستم وقع فجأة وأغلق الامتحان أثناء الحل؟.. المسئولون: اطمن أنت ناجح

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

بعد الكشف عنها أمام الرئيس.. ما معنى تميمة كأس الأمم الإفريقية وما أهميتها؟

صدمة نجم ليفربول .. محمد صلاح خارج قائمة أسرع 10 لاعبين في الدوري الإنجليزي

يستقله 25 سائحا .. انفجار جسم غريب يهشم زجاج أتوبيس سياحي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بقت عشوائيات.. قاطنو الحي العاشر بمدينة نصر: مش عارفين نمشى.. فيديو وصور

صحفيو صدى البلد يلتقطون الصور التذكارية فى الإفطار السنوي.. صور

تسلم التميمة وأول بطاقة مشجع من أبو ريدة.. تفاصيل تفقد السيسي استعدادات بطولة أمم أفريقيا.. صور