بشرى سارة للمواطنين .. إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا.. ونواب: كلما زادت الضرائب قلت حصيلة الدولة لامتناع المواطنين عن السداد

عضو مجلس نواب يطالب بإلغاء الضريبة العقارية

حسن السيد: فرض قيمة ضريبة مرتفعة يؤدى إلى عزوف المواطن عن سدادها



فى إطار تخفيف العبء على المواطنين كشفت الدكتورة سامية حسين، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، حالات الإعفاء الضريبي فيما يخص العقارات.



وأضافت حسين «هناك حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، وذلك حتى ديسمبر 2021»، متابعة: «من حق المواطن في حالة شرائه وحدة سكنية أخرى بتغيير السكن موضع الضريبة للوحدة الجديدة للحصول على الإعفاء المستحق بواقع 2400 جنيه».



وأوضحت أن حد الإعفاء الضريبي تم رفعه منذ 2013 من نصف مليون جنيه، إلى مليوني جنيه، قائلة: «قد يتعرض مواطن لفرض ضريبة عقارية لعدم تقدمه بما يفيد امتلاكه لوحدة سكنية، هي في الأساس معفية من الضرائب، لكن عدم تقديمه ما يفيد ذلك قد يعرضه لفرض ضريبة عقارية».



فى هذا الشأن قال النائب عاطف مخاليف، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن الدولة تميل للإعفاء الضريبي خلال الفترة المقبلة، سواء كانت الضرائب العقارية أو غيرها، وهذا يدل على ذكاء الحكومة، لأن نسب تحصيل الضرائب بنسب معينة تشجع المواطن على السداد.



وأشار مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أنه كلما زادت الضرائب قلت قيمة موارد الدولة من الضرائب، لأن المواطن لا يقوم بدفع الضرائب، وبالتالى فإن الإعفاء الضريبى يأتى فى صالح الدولة لأنه سيجعل كل مواطن يقوم بسداد الضريبة.



وأكد أن الحكومة بدأت تسير على الطريق الصحيح فى المعاملات الضريبية، من خلال إجراءاتها بشأن حد الإعفاء الضريبى.



وطالب النائب أمين مسعود ، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان بضرورة إلغاء الضريبة العقارية فى ظل إرتفاع الأسعار، خاصة أن المواطن أصبح لا يتحمل فرض ضريبة كل عام على العقارات.



وأكد مسعود فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من الممكن ان يتم تحصيل موارد الضريبة العقارية من مصادر اخرى بعيدا عن المواطن البسيط ، أو ان يتم فرضها على أصحاب الفلل والمصايف والكومباوندات.



وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان: "ماينفعش ناخد من الناس اللى معيهاش ، ولكن لازم ناخد من الناس اللى عايشة فى رفاهية"، حتى يتحقق التكافل الاجتماعى فى المجتمع.



فيما قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن وجود حد إعفاء ضريبي بقيمة 2400 جنيه سنويا من إجمالي قيمة الضريبة على المسكن، يهدف إلى تخفيف العبء على المواطن البسيط، وخاصة أن فرض قيمة ضريبة مرتفعة يؤدى إلى عزوف المواطن عن سدادها.



وأكد السيد فى تصريح لـ"صدى البلد"، على ضرورة شعور المواطن بأن الأموال التى يتم تحصيلها من الضرائب تعود إليه من خلال الخدمات التى تقدمه له الدولة من صحة وتعليم وغيرهم.



وأشار النائب إلى أن تسهيل وتخفيف القيمة الضريبية على المواطن سيعود بالخير على موازنة الدولة، وخاصة أن الجميع سيكون لديه حافز للدفع ما عليه من ضرائب.