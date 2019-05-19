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رياضة

حازم إمام عبر انستجرام: كل التوفيق والدعوات لنادي الزمالك في مواجهة نهضة بركان

الأحد 19/مايو/2019 - 02:16 م
صدى البلد
منار نور
وجه حازم إمام نجم منتخب مصر والزمالك السابق، رسالة إلى فريق نادى الزمالك، قبل مواجهة نظيره نهضة بركان الليلة في ذهاب نهائي الكونفدرالية الإفريقية.

ونشر إمام صور لعلم الزمالك عبر حسابه الشخصى "انستجرام"، معلقا: "كل التوفيق والدعوات والأمنيات النهارده ونعمل نتيجه كويسه بإذن الله".

ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويخوض الزمالك مباراة اليوم في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

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