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أخبار البلد

استجابة لـ قومي المرأة.. ترجمة زلزال للغة الإشارة وتغيير موعد إذاعته

الأحد 19/مايو/2019 - 02:30 م
صدى البلد
أمل مجدي
استجابت مجموعة قنوات dmc لمطلب المجلس القومي للمرأة بإذاعة المسلسلات مصحوبة بلغة الإشارة، وظهر على شاشتها مسلسل درامى مصحوبا بلغة الإشارة للأشخاص ذوى الإعاقات السمعية وهو مسلسل "زلزال" الذي يبث حصريا عبر شاشتها.

كما استجابت إدارة القناة بشكل سريع لمطالب الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية التى وصلت إلى لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس ونقلتها لإدارة القناة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس بتغيير موعد إذاعة المسلسل مصحوبا بلغة الإشارة من الخامسة صباحا إلى الواحدة والنصف ظهرا لكى يتمكن الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية من مشاهدته ليتم اليوم بث المسلسل مصحوبا بلغة الإشارة فى موعده الجديد وهو الواحدة والنصف ظهرا.

وفى هذا الإطار توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه، وجميع عضوات وأعضاء لجنة المرأة ذات الإعاقة بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ تامر مرسى رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ هشام سليمان رئيس مجموعة قنوات dmc، والأستاذ يسرى الفخرانى رئيس قناة dmc دراما، لاستجابتهم السريعة لمطلب الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية والذى طالبت به لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس وتبنته الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس ونقلته لإدارة القناة.

وأوضحت الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس ومقررة اللجنة أن اللجنة سبق وتقدمت بمطلب لإتاحة جميع المسلسلات أشخاص ذوى الإعاقات السمعية، وبالفعل استجابت مجموعة قنوات dmc لهذا المطلب على الفور، كما استجابت قناة dmc دراما برئاسة الأستاذ يسرى الفخرانى لمطلب اللجنة بتغيير موعد إعادة عرض المسلسل مصحوبا بالترجمة بلغة الإشارة ليتناسب مع الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية، حيث تم تغيير موعد العرض من الساعة الخامسة صباحا إلى الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

وتم اختيار المسلسل بناءً على مطلب عدد كبير من الأشخاص ذوى الإعاقات السمعية وباعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة فى رمضان.

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