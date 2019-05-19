فيلم بين بحرين ينافس في المسابقة الرسمية بـ مهرجان بروكلين السينمائي

يُنافس فيلم بين بحرين للمخرج أنس طلبة ضمن فعاليات المسابقة الرسمية للنسخة 22 من مهرجان بروكلين السينمائي المقرر إقامته في الفترة من (31 مايو -9 يونيو)، ويحظى الفيلم بعرضين في المهرجان، الأول يوم الثلاثاء 4 يونيو الساعة 8:30 مساءً بـاستديوهات ويندميلز، والثاني يوم الخميس 6 يونيو الساعة 8 مساءً بـويث هوتيل، وذلك بحضور مخرج الفيلم أنس طلبة للمشاركة في المناقشات التي تلي العروض.



مهرجان بروكلين السينمائي، أسسته منظمة غير ربحية، ويهدف إلى تعزيز اهتمام الجمهور بالسينما المستقلة، وجذب أنظار العالم إلى بروكلين باعتبارها مركزًا لصناعة السينما.



وكان فيلم بين بحرين حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة حيث حصل على جائزتين؛ جائزة نوت لأفضل فيلم يدعم قضايا المرأة، جائزة أفضل إخراج المقدمة من نقابة المهن السينمائية.



الفيلم من إخراج أنس طلبة وتأليف مريم نعوم وسيناريو وحوار أماني التونسي، وشارك في كتابة الحوار كريم الدليل، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبد الرسول ولبنى ونس، وإنتاج شركة أكسير، ومنتج منفذ عبد الرحمن الجرواني، وتتولى شركة MAD Solutions مهام الترويج والتوزيع في الوطن العربي.



أنس طُلبة مخرج مصري بدأ مسيرته المهنية عام 2010، من خلال مشاركته في تأسيس شركة الإنتاج Axeer. وقام بإخراج الكثير من مقاطع الفيديو كليب لعدد كبير من المطربين والفنانين من أنحاء العالم العربي، ومنهم زاب ثروت، حمزة نمرة وكاريوكي، وفي عام 2013، أنتج وأخرج أنس أول فيلم وثائقي له ومدته 30 دقيقة بعنوان Extracurricular، وفي 2017، أخرج فيلمه القصير الأول مريم والشمس ومدته 15 دقيقة، وحصل الفيلم على جوائز لجنة التحكيم في مسابقة أفلام أكوليد ومهرجان أفلام هوليوود، ومؤخرًا أخرج أنس فيلم بين بحرين وهو أول فيلم روائي طويل له.