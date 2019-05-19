تصريحات صادمة.. سبب فسخ خطوبة عمرو دياب وأخت إلهام شاهين

حالة من الجدل أثارتها النجمة إلهام شاهين بعد حلولها بأحد البرامج التليفزيونية، حيث تحدثت لأول مرة عن فشل زواج أختها "إيناس" من النجم عمرو دياب.





وقالت: "أنا لست السبب كما يزعم البعض وكل شيء في النهاية نصيب ولا أستطيع تذكر السبب الحقيقي وراء فسخ خطوبتهما، ولكن ما أعرفه أن أختي كان عمرها لا يتجاوز 17 عامًا بينما كان عمرو دياب ببداية مشواره الفني".



