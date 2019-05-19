ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

تصريحات صادمة.. سبب فسخ خطوبة عمرو دياب وأخت إلهام شاهين

الأحد 19/مايو/2019 - 02:24 م
صدى البلد
نورا نبيل
حالة من الجدل أثارتها النجمة إلهام شاهين بعد حلولها بأحد البرامج التليفزيونية، حيث تحدثت لأول مرة عن فشل زواج أختها "إيناس" من النجم عمرو دياب.

وقالت: "أنا لست السبب كما يزعم البعض وكل شيء في النهاية نصيب ولا أستطيع تذكر السبب الحقيقي وراء فسخ خطوبتهما، ولكن ما أعرفه أن أختي كان عمرها لا يتجاوز 17 عامًا بينما كان عمرو دياب ببداية مشواره الفني".

كانت إلهام شاهين قد صرحت في البرنامج ذاته بأنها تذهب لطبيب نفسي موضحة أن وفاة والدتها أصابها بأزمة كبيرة، كما أوضحت أن تضامنها مع رانيا يوسف بعد أزمة الفستان جعلها تخسر العديد من أصدقائها.

ترشيحاتنا

ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية بسلاح أبيض وبنج موضعي لسرقتها بطوخ

ليس من بينهم الطيب.. تعرف على معلقي نهائي الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان

بعد رحيله عن مانشستر سيتي.. كومباني يعود لأندرلخت لاعبا ومدربا

ماعرفوش يدخلوا على السيستم.. تعليم الإسكندرية تستبدل امتحان أولى ثانوى الإلكتروني بورقي

أمم إفريقيا.. اللجنة المنظمة تكشف عن تميمة كان 2019.. فيديو

تعرف على إجراءات الزواج والطلاق والخلع في عهد الفراعنة.. فيديو

ads

عاش هنا يوثق أسرار اعتناق منير مراد الإسلام.. وعلاقته بـ عبد الحليم وشادية.. و3 أشخاص فقط حضروا جنازته

تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.. تأجيل مباراة جديدة لـ الأهلي بالدوري الممتاز

بعد النفي الأمريكي القاطع.. ما السر وراء إقحام سيناء في تسريبات صفقة القرن؟

شاهد.. رسالة موحدة تظهر لطلاب أولى ثانوي على التابلت مع بداية الامتحان

ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية بسلاح أبيض وبنج موضعي لسرقتها بطوخ

رافضا فكرة العودة لـ الأهلي .. جون أنطوي يرحب بالانتقال إلى الزمالك

أكبر مكافأة فى التاريخ تنتظر الزمالك حال التتويج بالكونفيدرالية الأفريقية

بتعليق غامض.. محمد صلاح ينشر صورة جديدة من سيارته

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 19 - 5 - 2019

إصلاح منصة امتحان أولى ثانوي .. المسئولون: تم تفعيل الأكواد والعربي متاح إلكترونيًا الآن

ليست مفصلة لأي شخص.. سمية الخشاب تعلن عن مفاجأة لجمهورها.. فيديو

ستدمر الزراعات.. تحذيرات من موجة حارة بداية من الثلاثاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية.. صور

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج