لتحفيز اللاعبين أمام الأهلي .. صرف مكافأة فوز الإسماعيلي على الداخلية

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان صباح اليوم الأحد صرف مكافأة الفوز للاعبين بعد الفوز على الداخلية استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة.



وكان النادي الإسماعيلي عاد لطريق الانتصارات من جديد في بطولة الدوري بعد الفوز الأخير علي الداخلية بهدفين نظيفين، ليقرر المجلس صرف مكافأة الفوز للاعبي الدراويش في مران اليوم وذلك لتحفيز اللاعبين قبل موقعة الأهلي المرتقبة.



ويستعد النادي الإسماعيلي بقوة لمباراة الأهلي القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام يوم الأربعاء المقبل، في إطار مؤجلات الجولة الثامنة عشر من المسابقة المحلية.



ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 73 نقطة، بينما علي الجانب الآخر يقبع فريق الإسماعيلي بالمركز السابع برصيد 41 نقطة.