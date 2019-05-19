فشل مفاوضات طهطا مع طارق السكران لقيادة الفريق في الموسم الجديد

فشلت مفاوضات إدارة نادى طهطا برئاسة عادل حلمى، مع طارق السكران المدير الفنى لفريق شباب ناصر ملوى السابق، من أجل تولى قيادة طهطا في الموسم الجديد من منافسات دورى القسم الثانى.



وجاء فشل المفاوضات بين الطرفين بعد الخلاف على المقابل المادى الذى سيحصل عليه طارق السكران فى الفترة التى سيتولى خلالها القيادة الفنية لفريق لطهطا.



ومن المنتظر أن يبحث طهطا عن مدير فنى آخر لتدريب الفريق في الموسم الجديد.