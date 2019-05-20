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مرأة

طريقة عمل سلاطة الأفوكادو والطماطم

الإثنين 20/مايو/2019 - 06:21 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
يعد طبق السلاطة من الأطباق الرئيسية على مائدة الإفطار فى رمضان ويمكنك تحضير طبق صحى وجديد بمذاق لا يقاوم وفقا لموقع "بولد سكاى الهندى".

المقادير طريقة عمل سلطة الطماطم والأفوكادو:

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر
1 ملعقة صغيرة من نكهة البرتقال
½ ملعقة صغيرة ملح
½ ملعقة صغيرة من العسل
1 ثمرة خيار كبير مقطعة مكعبات
نصف ثمرة أفوكادو ناضجة

طريقة التحضير لسلاطة الأفوكادو والطماطم

في وعاء كبير أضيفى العسل وزيت الزيتون ونكهة البرتقال واتركيهم لمدة 15 دقيقة ثم أضيفي الطماطم والأفوكادو وامزجيهم جيدا وقدمى الطبق.

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