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محافظات

وصول 800 فلسطيني إلى معبر رفح للسفر إلى السعودية

الأحد 19/مايو/2019 - 02:22 م
صدى البلد
احمد صالح
وصل إلى معبر رفح البري الحدودي، الفوج الثاني عشر من معتمري قطاع غزة، قادمًا من قطاع غزة في طريقه إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

أكد مصدر مسئول، أن الفوج يضم 800 معتمر غزي، حيث تم توفير عدد إضافي من السيارات لنقلهم إلى مطار القاهرة الدولي، للسفر جوًا إلى الأراضي السعودية، لأداء مناسك العمرة.

لفت المصدر، إلى أنه يتم فتح المعبر في اتجاه واحد يوم الأحد من كل أسبوع لعبور المعتمرين الفلسطينيين من قطاع غزة على عدة أفواج، بواقع 800 شخص في كل فوج.

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