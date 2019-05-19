بدء الاختبارات للمتقدمين لوظائف قيادات التنمية المحلية

تبدأ اليوم الاختبارات الخاصة بالمتقدمين لمسابقة قيادات وزارة التنمية المحلية، وتستمر حتى غدا الاثنبن،حيث يجري اليوم الاختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة من الدرجة الممتازة كرئيس قطاع أو الدرجة العليا كرئيس ادارة مركزية، كما سيجرى غدا الاثنين اختبارات للمتقدمين لشغل وظيفة من درجة مدير عام .



وتقدم للوظائف نحو 450 شخصا، للفوزب 69 وظيفة شاغرة في وزارة التنمية المحلية، وانتهت طلبات التقديم على الوظائف القيادية الشاغرة بالوزارة في 26 مارس الماضى.



ويتم التنافس على 5 وظائف رئيس قطاع من الدرجة الممتازة و14 وظيفة رئيس إدارة مركزية من الدرجة العالية و50 وظيفة مدير عام إدارة عامة من درجة المدير العام بديوان عام الوزارة.



ويأتى الإعلان عن هذه الوظائف في إطار جهود الوزارة للدفع بدماء جديدة من الشباب المتميز والمرأة للعمل بالمناصب القيادية بالوزارة ودفع عجلة التنمية في كافة انحاء مصر، مؤكدًا أن اختيار القيادات سيتم من خلال اللجنة العليا للقيادات وبناء على خبرات المتقدمين ومقترحاتهم لتطوير الوظائف وفى إطار من الشفافية والنزاهة الكاملة.

