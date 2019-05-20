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فيديو جراف

فيديوجراف| من أجل مصلحة المواطن.. الكهرباء تنهي التلاعب وأخطاء الفواتير

الإثنين 20/مايو/2019 - 12:47 ص
صدى البلد
منار شعبان- وفاء نور
تبذل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، جهودا مضنية لضمان تقديم خدمة جيدة للمواطنين، وفى الوقت نفسه تضمن حقوق الدولة.

على مدى عام كامل تستعد الوزارة لإطلاق برنامج جديد لتوحيد بيانات سرقات التيار من جميع شركات التوزيع لعمل حصر والقيام بتجميع كمية ونسبة السرقات سواء للعدادات المنزلية أو التجارية، بجانب برنامج آخر لقراءة العدادات للقضاء على القراءات الوهمية.

"صدى البلد" يستعرض من خلال الفيديوجراف التالي تفاصيل خطة وزارة الكهرباء الجديدة لإنهاء الأزمة.

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