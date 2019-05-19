ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

مش عايزة أكمل الحلقة .. شاهيناز تدبر مقلبا في مذيع بالراديو

الأحد 19/مايو/2019 - 03:50 م
صدى البلد
نورا نبيل
وقع المذيع باسم كميل مذيع راديو "إينرجي"، ضحية مقلب دبرته الفنانة شاهيناز بمساعدة وائل منصور مدير البرامج في "إينرجي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "المقلب مقلوب"، والذي يعتمد على تدبير مقلب في أحد مذيعي المحطة بمساعدة فنان مشهور.

ويضع فريق الإعداد أسئلة مستفزة للضيف حتى يصب غضبه على المذيع، وأحرجت شاهيناز في بداية الحلقة كميل، وقالت: "أن معتزلتش أنا معترضة على كلامك، أنا توقفت بعض الوقت للأسباب اللي كل الناس عرفاها".

وحين وجه كميل سؤالا لشاهيناز قال فيه: "ظهورك على الشاشة عبر ستار ميكر"، ردت بغضب، وقالت: "ليه بترجع بالوقت للوراء كدة، ده موضوع من 12 سنة خليك في الجديد".

وأكملت شاهيناز خلال الحلقة المقلب: "أنا مش عارفة أنت مش مراجع، أنا مش مرتاحة ومستعجلة والأسئلة مش عجباني، أنا مش قادرة أكمل الحلقة".

وعند نهاية فقرة الأسئلة، قالت: "أنا مش عايزة أكمل مع مذيع مش عايز ومش عارف يكمل الحلقة ولا الأسئلة، أنا مش عارفة الأستاذ جاي صدفة ولا إيه".

وعقب اكتشاف كميل للمقلب:، قال: "أنا مش زعلان بس انا مش هعمل مقابلات تاني في حياتي".

ترشيحاتنا

المدرسة المتهمة بسرقة صيدلية بالقليوبية: مكانش معايا فلوس أشتري علاج بنتى

خبير يكشف أسباب صعود الجنيه أمام الدولار لأعلى مستوى في عامين

ضبط مدرسة اقتحمت صيدلية بسلاح أبيض وبنج موضعي لسرقتها بطوخ

إغلاق التحقيق قبل أن يبدأ.. تعرف على تفاصيل شكوى هاني أبو ريدة في الفيفا

ذهبت لدفن زوجها فلقيت مصرعها أثناء العودة.. حادث مروع على طريق الكريمات

أمم إفريقيا .. سبب رفض رئيس الزمالك خوض القمة أمام الأهلي

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدسة جاسوس هولندي.. أول وأقدم صورة للحرم المكي

البابا تواضروس يدشن كنيسة العذراء وأبي سيفين بمدينة أونا الألمانية.. صور

شاهد.. أطفال يرفعون بالونات وأعلام مصر أعلى محور روض الفرج