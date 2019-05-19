مش عايزة أكمل الحلقة .. شاهيناز تدبر مقلبا في مذيع بالراديو

وقع المذيع باسم كميل مذيع راديو "إينرجي"، ضحية مقلب دبرته الفنانة شاهيناز بمساعدة وائل منصور مدير البرامج في "إينرجي"، خلال حلقة اليوم من برنامج "المقلب مقلوب"، والذي يعتمد على تدبير مقلب في أحد مذيعي المحطة بمساعدة فنان مشهور.



ويضع فريق الإعداد أسئلة مستفزة للضيف حتى يصب غضبه على المذيع، وأحرجت شاهيناز في بداية الحلقة كميل، وقالت: "أن معتزلتش أنا معترضة على كلامك، أنا توقفت بعض الوقت للأسباب اللي كل الناس عرفاها".



وحين وجه كميل سؤالا لشاهيناز قال فيه: "ظهورك على الشاشة عبر ستار ميكر"، ردت بغضب، وقالت: "ليه بترجع بالوقت للوراء كدة، ده موضوع من 12 سنة خليك في الجديد".



وأكملت شاهيناز خلال الحلقة المقلب: "أنا مش عارفة أنت مش مراجع، أنا مش مرتاحة ومستعجلة والأسئلة مش عجباني، أنا مش قادرة أكمل الحلقة".



وعند نهاية فقرة الأسئلة، قالت: "أنا مش عايزة أكمل مع مذيع مش عايز ومش عارف يكمل الحلقة ولا الأسئلة، أنا مش عارفة الأستاذ جاي صدفة ولا إيه".



وعقب اكتشاف كميل للمقلب:، قال: "أنا مش زعلان بس انا مش هعمل مقابلات تاني في حياتي".