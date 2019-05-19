غلق خمس كافيهات مخالفة للقانون بالمنوفية

شنت محافظة المنوفية، حملة مكبرة للمرور على الكافيهات بشارع جمال عبد الناصر بحي غرب مدينة شبين الكوم ، بقيادة اللواء عماد وسيلي مساعد مدير الأمن وخالد النمر رئيس حي غرب والعميد أشرف شاهين مأمور قسم شرطة بندر شبين والعميد عماد عبدالعزيز مدير شؤون الخدمة بمديرية الأمن والمقدم محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شرطة بندر شبين وقوة من قسم شرطة البندر وقسم رخص المحلات و الإشغالات بحي غرب.



أسفرت الحملة عن غلق خمس كافيهات غير مرخصة ومخالفة للقانون رقم 453 لسنة 1956 الخاص بالمحلات العامة وتم الغلق طبقا للقرار رقم 156 لسنة 2019.