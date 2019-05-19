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شحن 6500 طن صودا كاوية.. وتداول 24 سفينة بموانئ بورسعيد

الأحد 19/مايو/2019 - 03:44 م
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي)، أن إجمالي حركة السفن، اليوم الأحد، بلغت 24 سفينة، حيث استقبل ميناء شرق بورسعيد سفينتين حاويات وغادر الميناء 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول 4 سفن.

كما سجل ميناء غرب بورسعيد مغادرة سفينة حاويات ويتواجد علي الارصفه سفينة ومن المنتظر دخول 4 سفن، كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة وهى السفينة PARSA والتى ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 130 مترا والغاطس 6.5 مترا وذلك لشحن 6500 طن صودا كاويه من الميناء، ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وجار التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.

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