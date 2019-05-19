مدرب المنتخب السابق يكشف عن رأيه في تميمة بطولة أمم أفريقيا 2019

كشف محمود فايز مدرب منتخب مصر السابق عن رأيه في تميمة بطولة أمم إفريقيا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل.



وكتب فايز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر ": "محمد فضل كان موقع مع التميمة من شهر يناير بس مكنش قايل"، وأضاف: "حلوة وبسيطة وجميلة.. برافو فضل".



وقام محمد فضل مدير البطولة بنشر مقطع فيديو كشف خلاله عن تميمة أمم إفريقيا عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وظهرت خلاله التميمة بالزى الفرعونى.



يذكر أن منتخب مصر الوطنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى، يلتقى نظيره منتخب زيمبابوى فى افتتاح بطولة الأمم الإفريقية على ملعب استاد القاهرة فى تمام الساعة العاشرة مساء.