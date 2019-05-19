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منوعات

دراسة: الرجل يستخدم مستحضرات تجميل البشرة أكثر من النساء

الأحد 19/مايو/2019 - 03:40 م
صدى البلد
قسم المنوعات
أظهرت دراسة حديثة، أن اثنين من كل ثلاثة رجال لديهم أسرار الجمال الخاصة بهم، من خلال نظام تجميل خاص بهم، يشمل أقنعة الوجه وكريم مضاد للتجاعيد وغسول للبشرة.

ووجد استطلاع للرأي شمل 1000 شخص، أن البريطانيين ينفقون فى المتوسط 760 جنيها إسترلينيا سنويًا، فيما يسمى "الضروريات" للحفاظ على جمال بشرتهم، بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ومقارنة بالنساء يقضى الرجال وقتًا أطول فى روتين العناية ببشرتهم، حيث يستغرق الرجال 23 دقيقة، بينما تستغرق النساء حوالي 17 دقيقة في المتوسط للعناية ببشرتهن.

وأشارت الدراسة، إلى أن أفضل منتجات العناية بالبشرة التى يشتريها الرجال، تشمل غسول البشرة بنسبة 44%، ومسكات البشرة بنسبة 37%، ويستخدم واحد من بين 5 رجال " Toners" ومزيل الميكاب لتنظيف المنتجات من وجوههم.

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