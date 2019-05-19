تكثيف حملات الرقابة.. إعدام 346 كيلو جرام أغذية فاسدة في بني سويف

شدد المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف باستمرار تكثيف حملات الرقابة والمتابعة لمستوى الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين بكامل المنظومة سواء مستشفيات حكومية أو خاصة أو صيدليات أو مراكز طبية وعلاجية وغيرها، لضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية بالشكل المطلوب، مؤكدا استمرار حملات التفتيش على الأسواق بالتنسيق مع مديرية التموين، لضبط السلع غير الصالحة، ومتابعة التزام المحال بقوانين الصحة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.



جاء ذلك خلال لقائه بوكيل وزارة الصحة الدكتور عبد الناصر حميدة لمناقشة مجهودات القطاع الصحي خلال الفترة (من 1إلى 15 مايو الحالي)، حيث قام قسم مراقبة الأغذية بإدارة الطب الوقائي بالمرور على 174منشأة متنوعة،وتم سحب 356 عينة، وإعدام 346 كيلو جرام من الأغذية غير الصالحة للاستخدام الآدمي ومنتهية الصلاحية، وتحرير 135محضرا، فيما تم استخراج 456 شهادة صحية جديدة.



كما قامت إدارة القوافل الطبية بتنظيم 3 قوافل طبية "خلال الفترة المذكورة" بقرى: التضامن بسمسطا، وأبو صالح بناصر وكوم إدريجة بالواسطى، والتي أسفرت عن الكشف على 4165 حالة،وعمل 226 تحليل دم، و121 طفيليات، وعمل أشعة لـ13 حالة، واصدار 7 قرارات للعلاج على نفقة الدولة،وتحويل 27 حالات للمستشفيات ، وعمل ندوات تثقيف صحي حضرها 424 مواطنًا.



وفي مجالات الطب العلاجى والصيدلية، تفقد مستشفيات: ببا، الفشن، والواسطى لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تواجد الأطباء وأطقم التمريض،حيث تم تقديم الخدمة الطبية "عن طريق الخط الساخن" لعدد 15حالة ، بالإضافة إلى ترخيص 2 من المراكز الطبية، و7 عيادات خاصة ، و2 مركز علاج طبيعي، بالإضافة إلى غلق 31 منشأة نتيجة المرور على 6 مستشفيات خاصة ،12 مركز طبي، و9 معامل، و27 عيادة خاصة ، و4 مراكز للعلاج الطبيعي ، فيما قامت إدارة الصيدلة بالمرور المفاجئ على 44 صيدلية عامة و 3 صيدليات بالمستشفيات الحكومية و2 صيدلية بالوحدات الصحية، و2 مخزن أدوية.



وفي مجال التمريض،تم تدريب 15 ممرضة "بالتمريض العلاجي" بمستشفيات: الواسطى ،الصدر،الحميات، الفشن ، الرمد)على الأعمال التمريضية الخاصة بأقسام (الاستقبال، العناية، الكلى )الحضانات والنساء،وتدريب 50 ممرضة على أعمال الحزمة على سجلات الغدة والطفل المريض ورعاية الحامل وإنعاش قلب رئوي ، فضلًا عن المرور الصباحي والمسائي على الوحدات الصحية بكل من : الميمون ، صفط الشرقية ، الزيتون، بنى عدى ، مركز طبي ورعاية الطفل بناصر، رعاية طفل: المرماح ، عبدالسلام عارف ، بليفيا ، شاويش، تمام كساب)بالإضافة إلى قيام مركز معلومات المديرية بتسليم عدد 14 كارت "بدل فاقد" للمواطنين ممن سبق لهم تحليل فيروس سي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة .



وفي جانب التوعية والتثقيف الصحي والسكاني نظمت إدارة الإعلام والتربية السكانية 10 ندوات إعلامية للتوعية بالنظافة الشخصية وأمراض الصيف ،الكشف المبكر لسرطان الثدي، المشاكل الصحية بعد انقطاع الطمث،وتنظيم الأسرة مواجهة الانيميا والتغذية السليمة،حيث اقيمت هذه الندوات في عدد من المواقع منها عيادة الجزام ، وديوان مديرية الصحة ، ومكتب رعاية الطفل ببني سويف ، بينما شهدت تلك الفترة عقد اختبارات للمتقدمات لوظيفة " رائدة ريفية" والممول من البنك الدولى ، حيث أجريت اختبارات شفهية وتحريرية ومقابلات شخصية بجميع الإدارات .