خالد بيومي يوجه رسالة تحذيرية لفريق الزمالك

وجه خالد بيومي، الناقد والمحلل الرياضي، رسالة تحذيرية لفريق نادي الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان المغربي مساء اليوم، الأحد.



وكتب بيومي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الحلم هو مجرد حلم، أما الهدف فهو حلم له خطة، والموعد النهائي اليوم هو الهدف.. جماهيركم العظيمة ننتظركم يا رجاله الزمالك".



ويدخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اختبارا هو الأصعب هذا الموسم، عندما يلتقي فريق نهضة بركان المغربي في ذهاب الدور النهائي من البطولة الكونفدرالية الأفريقية.



ويخوض الزمالك مباراة اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة منتصف الليل بتوقيت القاهرة.