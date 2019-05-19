ما هي زكاة الجسد.. علي جمعة يجيب

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم، واستشهد بقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم"، وزاد محرز في حديثه: "وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصيام نصف الصبر".



وأضاف "جمعة": "كل شيء وهبنا الله إياه ونملكه يجب أن يكون عليه زكاة، وليس شرطا أن يكون الزكاة بالمال".



وأشار إلى أن صاحب العلم عليه زكاة على علمه، فيجب أن يعلم الجيل الذي يليه هذا العلم حتى يصل هذا العلم إلى كل الأجيال ويستفيد منه كل البشر، وهذا يعتبر زكاة صاحب العلم.



وذكر أن زكاة الجسد الصوم فإنه ينتقص به الجسد في سبيل الله، فصار ذلك الذي نقص منه كأنه أخرج منه لله على أنه زكاة له.