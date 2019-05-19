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الخلع والتفاهة والفلوس أبرزها.. 5 أسباب وراء ارتفاع نسب الطلاق في مصر

الأحد 19/مايو/2019 - 05:30 م
صدى البلد
رشا عوني
فجر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مفاجأة قبل أيام بعد أن كشف عن إحصائية تخص نسب الطلاق والزواج في مصر، حيث أشارت الإحصائية إلى أن عدد شهادات الطلاق على مستوى الجمهورية 211521 شهادة عام 2018 مقابل 198269 شهادة عام 2017، موضحا أن معدل الطلاق ارتفع من 2.1 لكل ألف من السكان عام 2017 إلى 2.2 لكل ألف من السكان عام 2018.

وقالت الدكتورة لانا محيى، مدربة الذكاء العاطفي واستشاري العلاقات العاطفية والأسرية، إن هناك العديد من الأسباب وراء ارتفاع نسبة الطلاق في مصر مؤخرًا، أولها أن الأزواج لم يعد لديهم استعداد للمثابرة في تحسين علاقتهم، وبالتالي يختارون الحل الأسهل وهو الطلاق.

وأضافت "محيي" أن من بين الأسباب أيضا عدم خوف الفتيات من فكرة الطلاق ومن نظرة المجتمع، وتغير ذلك المفهوم عن السنوات الماضية، حيث تتعامل الفتيات مع لقب مطلقة بشكل طبيعي دون أي خوف من مواجهة الآخرين.

وأشارت إلى أن قضايا الخلع سبب رئيسي في زيادة نسبة الطلاق في مصر، حيث تلجأ كل زوجة لم تتمكن من الطلاق إلى البديل وهو الخلع.

ولفتت إلى انتشار ظاهرة جديدة وهي قيام الفتيات بالزواج والطلاق كي تحصل على لقب مطلقة بدلًا من عانس، بالإضافة إلى عدم تحمل الشباب مسئولية الزواج والاستقلال المادي، مما يدفع الفتيات إلى التخلص من تلك العلاقة.

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