للمرة الأولى منذ عامين.. أسباب انهيار الدولار أمام الجنيه المصرى.. فيديو

أذاعت فضائية "سكاي نيوز عربية"، تقريرا يوضح تراجع الدولار بنسبة 87 قرشًا منذ بداية عام 2019، حيث صعد الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بنسبة 5%، موضحا أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار يساعد في تغيير العديد من مؤشرات الاقتصاد وعلى رأسها التضخم وأسعار الفائدة.



وقال التقرير إن الدولار تراجع دون 17 جنيها للمرة الأولى منذ عامين، لافتا إلى أن صعود الجنيه أمام الدولار يتواصل منذ بداية هذا العام وتدعمه زيادة تدفقات النقد الأجنبي، لاسيما خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.



وأوضح طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، أن تدفقات النقد الأجنبي التي بدأت منذ بداية يناير 2019 حتى اليوم أدت إلى انخفاض سعر الصرف، متابعا أن البنك المركزي لديه رؤية واضحة للفترة المقبلة، مشيرا إلى أن التضخم السنوي يتراجع بنسبة 13% منذ شهر أبريل 2019.