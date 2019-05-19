كيف يخنق ترامب أمريكا عبر الصراع مع إيران.. البيت الأبيض يراهن على حلفاء أوروبا واستقرار الشرق الأوسط من أجل لعبة الحرب.. ومخاوف من هزيمة واشنطن عسكريا

كيف يخنق ترامب أمريكا عبر الصراع مع إيران؟

الرئيس الأمريكي يراهن بأصدقائه الأوربيين بعد التصعيد مع إيران

مخاوف من هزيمة أمريكا عسكريًا.. وترقب دولي لقمتي الرياض

في الوقت الذي تزداد التكهنات بشأن مصير منطقة الشرق الأوسط على خلفية احتمالية وقوع مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، دعت المملكة العربية السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى عقد قمتين طارئتين عربية وخليجية في مكة في الثلاثين من مايو الجاري.وبينما تحدثت وسائل إعلام أمريكية عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جهزت حججها لشن حرب على إيران، بدعوى أنها تشكل تهديدا إرهابيا للولايات المتحدة، عكف الجانب الإيراني على التأكيد على فكرة عدم نشوب حرب، حيث نفى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف احتمال اندلاع حرب في المنطقة، قائلا إن طهران لا تريد الصراع، وإنه لا يمكن لأي دولة "أن تتوهم أن بوسعها مواجهة إيران".من جانب آخر، أكد وزير الدولة السعودي للشئون الخارجية، عادل الجبير، اليوم، الأحد، أن المملكة تسعى هي الأخرى لتجنب نشوب حرب في المنطقة بعد هجمات نفذت الأسبوع الماضي على أصول نفطية سعودية.واتهم الجبير طهران بإصدار أوامر بشن هجمات بطائرات مسيرة على محطتين لضخ النفط في السعودية، والتي أعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران مسئوليتها عنها.صحيفة "جارديان" البريطانية أكدت أن الصراع السياسي والثقافي بين الولايات المتحدة وإيران قديم للغاية، وما يتوافر لديهما من أسلحة تفاقم فرص اندلاع هذه الحرب.وقارنت الصحيفة البريطانية بين الوضع الراهن في المنطقة، وفترة الغزو الأمريكي للعراق، مشيرةً إلى أنه في الوقت الذي يتحدث فيه صقور الإدارة الأميركية عن تهديدات إيرانية وشيكة دون دليل ملموس كما سبق أن حصل قبل اندلاع حرب العراق يلاحظ أن المتشددين هم الأعلى صوتا أيضا في المشهد الإيراني.وأوضحت "جارديان" أنه لا يمكن إنكار امتلاك واشنطن قوة عسكرية هائلة سبق أن استهدفت الاتحاد السوفيتي وتنظيم القاعدة والرئيس العراقي الراحل صدام حسين، مؤكدةً أن إدارة ترامب بدأت في صنع "فزاعة" دولية جديدة وهي إيران.ورأت هيئة الإذاعة البريطانية "بي. بي. سي"، أن طبيعة التحالفات الإيرانية، القائمة بالفعل في المنطقة العربية، تعضد من احتمالية نشوب حرب في وقت تبدو فيه طهران مسيطرة في العديد من عواصم دول المنطقة، وقد نسجت تحالفات قوية مع أطراف عدة في العراق وسوريا واليمن ولبنان.من جانب آخر، قال موقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي، إن ترامب يراهن على حلفائه الأوروبين من أجل دخول "لعبة حرب" مع إيران، وذلك في الوقت الذي تدخل فيه العلاقات بين الجانبين منحدرًا جديدًا بعد أزمة اتفاقية المناخ.وأكد الموقع الأمريكي أن قرار ترامب بتصعيد سياسته مع إيران سيكون له عواقب وخيمة أهمها هو أن واشنطن قد تعزل نفسها دوليًا وقد تجد نفسها مضطرة لمواجهة طهران عسكريًا بشكل منفرد.وذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية أن من يتابع استعراض القوة الذي تقدمه إيران سيعرف أن هذه الحرب لو اندلعت فلن تكون سهلة أبدا.وقالت إن الولايات المتحدة تعد أكبر قوة عسكرية بحرية في العالم ولها صولات وجولات في المناورات البحرية، لكن سجلها في المواجهات الحربية الفعلية كان حافلا بالسقطات، ولو تمت المواجهة مع البحرية الإيرانية فستكون مميتة لا محالة.ولفتت إلى امتلاك إيران قوتين بحريتين، الأولى سلاح البحرية التقليدي والثانية أسطول النخبة التابع للحرس الثوري الإيراني.كما أن السفن مزودة بصواريخ يقال إنها جاهزة للتعامل مع أحدث الأسلحة الأميركية، لكن بعض المراقبين يستبعدون امتلاك طهران هذه القدرات.