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ديني

هل خلع الأسنان في نهار رمضان يبطل الصوم؟ أمين الفتوى يجيب

الإثنين 20/مايو/2019 - 05:00 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خلع الأسنان أثناء نهار رمضان للصائم جائز ولا يبطل الصوم.

وأضاف "عثمان" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال « هل خلع الأسنان فى نهار رمضان يبطل الصوم؟»، أن خلع الأسنان أثناء الصوم لا حرج به طالما أن الإنسان يتحرز من بلع الدم الذى يخرج من الأسنان وهذا الدم الذى يخرج من الأسنان طالما ان صاحبه يخرجه ولا يصل الى جوفه فصومه صحيح ولا شيء عليه.

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