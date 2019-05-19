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تعليم

امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان

الأحد 19/مايو/2019 - 03:57 م
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوى
ياســـمين بدوي
امتحانات الصف الأول الثانوى.. رصد موقع "صدى البلد" بالصور، الأوضاع الآن داخل عدد من لجان امتحانات الصف الأول الثانوى، الموجودة في حدائق القبة التعليمية.

ويظهر في الصور الطلاب الممتحنون الآن في مدارس بفاطمة الزهراء الثانوية بنات، وجمال عبد الناصر الثانوية بنين، أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية.

كان طلاب أولى ثانوي الدارسون بالمدارس الخاصة والمعاهد القومية، بدأوا منذ الواحدة ظهرا أداء امتحان مادة اللغة العربية في الفترة الامتحانية الثانية، وذلك داخل مقرات المدارس الحكومية المجهزة تكنولوجيًا.
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان
امتحانات الصف الأول الثانوى.. 10 صور من داخل لجان حدائق القبة أثناء الامتحان

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