مرحلة عمرية يؤمر الأطفال بالصيام عند بلوغها .. الأزهر يحددها

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه فيما ورد بالكتاب العزيز والسُنة النبوية الشريفة، أنه من المُستحب تعويد الأطفال على الصيام.



وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال: «هل يجوز إلزام الأطفال بالصوم؟» ، أنه من المستحب تعويد الأطفال على الصيام، إذا أطاقوه، مشيرًا إلى أنه قد كان الصحابة يعودون أطفالهم على الصوم منذ صغرهم، ويربونهم على هذا.



وأضاف أنه اختُلِف في تحديد السن التي يؤمر الصبي عندها بالصيام، فقيل سبع سنين، للحديث الوارد فيما أخرجه البخاري، عن الربيع بنت معوذ، قَالَتْ : «فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ» ، وإذا كان الصبي مميزًا صح صومه، أما قبل التمييز فلا يصح منه، وإن حصل الأجر والثواب لوالديه على تعويدهما له على الطاعة من صغره.



