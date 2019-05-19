السيرة الهلالية ومصر المبدعة واصنع فانوسك بمراكز الإبداع

ويتخلل برنامج الأمسية فواصل غنائية لفرقة الفنان محمد باهر الموسيقية، لمجموعة من أجمل مؤلفات الراحل الغنائية، منها "الليلة يا سمرا"، "صلينا الفجر فين"، "الأرض بتتكلم عربي"، "مصر دايما مصر"، "حيي معايا الخطوات" أداء رباب ناجي، مصطفى سامي.





وفي بيت المعمار المصري بمنزل علي لبيب بدرب اللبانة، تقام ندوة بعنوان "الحفاظ علي التراث البنائي بالمواد التقليدية"، يستعرض خلالها المهندس هاني أنور العديد من المشروعات المنفذة في مجال الترميم والمحافظة على التراث والبناء بالمواد التقليدية.





يذكر أن فرقة "سماع" للإنشاد والموسيقي الروحية قدمت الليلة الماضية عرضا مميزا بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بحضور دكتور فتحي عبد الوهاب، رئيس قطاع الصندوق.







وتضمنت الاحتفالية مشاركة فرق: سماع للإنشاد الصوفي، وسماع للترانيم الكنائسية (اكابيلا)، وسماع للرقص الصوفي المولوي والتراتيل والألحان القبطية، بالإضافة إلى مجموعة من الأصوات المتميزة من محافظات مصر المختلفة وفرقة بنات الحور.







تجدر الإشارة إلى أن الحفل رؤية فنية وإخراج الفنان انتصار عبد الفتاح.

وفي السيدة نفيسة، قدم مركز طلعت حرب الثقافي بالتعاون مع المركز القومي للسينما، نادي سينما الأطفال لذوي القدرات الخاصة، حيث عرض ثلاثة أفلام هي: "الحمل" إخراج خالد عبد العليم، و"ديالوج" إخراج انجي محمد، و"ميكروباص" إخراج بهاء عبد الوهاب.





تواصل مراكز الإبداع بصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، تقديم عروضها الرمضانية من الحفلات والأنشطة الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الثقافي والفني الذي ينظمه صندوق التنمية الثقافية، خلال شهر رمضان.وذكر الصندوق - في بيان اليوم، الأحد - أنه من المقرر أن يقام مساء بعد غد، الثلاثاء، بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز، ثاني ليالي السيرة الهلالية، حيث يقدم رمضان الضوي وفرقته ليلة جديدة من ليالي السيرة الهلالية عن رحلة أبو زيد الهلالي إلى إيران.وفي مركز الإبداع الفني بالقاهرة، يقدم الشاعر محمد بهجت في "صالون مصر المبدعة" أمسية شعرية غنائية بعنوان "مسحراتي الوطن" للشاعر الكبير فؤاد حداد، الذي حاول أن يوقظ الوعي الوطني والقيم الروحية في كل دواوينه حتي لقب بوالد الشعراء. ويشارك بهجت في الأداء الفنانة الكبيرة سميرة عبد العزيز.كما تقدم فتيات "مدرسة الإنشاد الديني" بقصر الأمير طاز بالخليفة مجموعة من التواشيح والإبتهالات الدينية منها "أسماء الله الحسنى"، "خير البرية"، "الرضا والنور"، "كم ناشد"، وبعض الموشحات من التراث.وفي مركز إبداع الطفل ببيت العيني، خلف الجامع الأزهر، تقام ورشة بعنوان "اصنع فانوسك"، يقدم من خلالها الأطفال ورشة لإعادة التدوير بخامات من البيئة لعمل فانوس رمضان.واستمرت بالمركز ورش تدريبية لتعليم الخزف والتلوين على الجبس والورش الفنية لذوي القدرات الخاصة بالتعاون مع مؤسسة "أولادنا"، بالإضافة إلى استمرار معرض "أيادي مصرية" لبيع منتجات الحرف التراثية، والذي يشارك فيه فنانون من عدد من محافظات مصر، لتقديم فنون وحرف، منها منتجات أشغال الخرز والكليم البدوي (جنوب سيناء)، النسيج اليدوي والتلي (أخميم/ سوهاج)، بالإضافة إلى حرف ومنتجات من أسوان والعريش وأسيوط ومنتجات زيت الزيتون والتمر من سيوة، كما تعرض منتجات مركز الحرف التقليدية ومنها مجموعة منتجات مستوحاة من التراث لحرفيي المركز، تشمل النحاس، الخيامية، النجارة، الخزف، الحلي التراثية، القشرة، النسيج، الزجاج المعشق والتطعيم بالصدف.وفي قبة الغوري بشارع الأزهر، استمرت فرقة "التنورة" في تقديم عروضها الأسبوعية، كما أقيم بقصر الأمير "طاز" بالخليفة، حفل أطفال مدرسة الإنشاد الديني، تحت إشراف الشيخ محمود التهامي، حيث يقدم أطفال المدرسة مجموعة من التواشيح والابتهالات الدينية: "بردة البوصيرى"، "يا أيها المختار"، "المسك فاح"، "نسب شريف"، "يا طيبة".وفي بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، أقيم حفل فني "للأصوات الذهبية" التي فازت في الدورة الرابعة لمسابقة "الصوت الذهبي"، وتضمن برنامج الحفل مجموعة من الأغاني التراثية، منها "الرضا والنور"، "قمر"، "عليك صلاة الله وسلامه" و"القلب يعشق كل جميل" أداء الفنانين: يحيى المنواتي، هند جمام وأحمد كساب، والحفل قيادة المايسترو الدكتور مدحت عبد السميع.وأعقب عروض الأفلام ندوة مع الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي، تلته ورش رسوم متحركة بعنوان "صناعة فانوس رمضان".