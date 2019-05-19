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منوعات

جحيم السجن ولا جنة زوجتي.. رجل يفضل الحبس مع المساجين هربا من بيته

الأحد 19/مايو/2019 - 05:06 م
ليونارد أولسن
ليونارد أولسن
محمد علي
فاجأ رجل من ولاية فلوريدا الأمريكية السلطات بعدما ألقي القبض عليه بتهمة القيادة المتهورة، حيث أوضح أنه يفضل الذهاب إلى السجن بدلا من العودة إلى المنزل والعيش مع زوجته، التي تذيقه من القهر ألوانًا وأشكالًا، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وبعد عشرة استمرت لعقود وصل الرجل إلى مرحلة الكآبة الكاملة، وفضّل الهروب إلى السجن وعدم البلقاء لحظة مع زوجته.

ويدعى الرجل ليونارد أولسن، ويبلغ من العمر 70 عامًا، وقد اعتُقل بعد أن رصده رجل شرطة أثناء وقوفه في فتحة سقف سيارته وهو يقوم بالقيادة في نفس الوقت، وبعد أن تم إيقافه من قبل رجال الشرطة أخبرهم أنه يعتزم تسليم نفسه لأنه لا يريد العودة إلى زوجته وذلك لأنها تعامله بقسوة موضحًا أن الحياة معها أصبحت لا تطاق.

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