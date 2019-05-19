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فن

ألبوم واما الجديد.. أحمد فهمي مع أولاده في لندن.. صورة

الأحد 19/مايو/2019 - 05:07 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
نشر الفنان أحمد فهمى صورة مع فريق واما عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام يعلن فيها عن طرح الألبوم الجديد للفريق فى الصيف.

وقال "فهمى ": "أنا مع اولادى من اجل الالبوم الجديد والذى يطرح فى الصيف ونحن الآن فى لندن".

يذكر أن أحمد فهمى يعرض له مسلسل "بروفا" فى رمضان الحالى ويشاركه البطولة عدد من النجوم العرب.
ألبوم واما الجديد.. أحمد فهمي مع أولاده في لندن.. صورة

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